Ein Wagen für letzte Wünsche

Ludwigshafen/Worms. Letzte Wünsche von Menschen kurz vor ihrem Tod erfüllen - unerfüllte Träume von Schwerstkranken in ihrer letzten Lebensphase wahr werden lassen: Das soll künftig ein "Wünschewagen" ermöglichen, den der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) am 12. Januar für Rheinland-Pfalz in Dienst stellen wird. Menschen mit nur noch geringer Lebenserwartung sollen nach den Vorstellungen des ASB "das Leben in Ruhe hinter sich lassen". Erste positive Erfahrungen machte der ASB mit diesem Projekt seit zwei Jahren im Ruhrgebiet.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird am 12. Januar in Mainz den ersten ASB-Wünschewagen des Landes seiner Bestimmung übergeben. Das hochmoderne Fahrzeug mit spezieller optimierter Ausstattung auf der Basis eines Krankentransportwagens, wird beim ASB Worms stationiert und von hier aus alle Regionen von Rheinland-Pfalz zwischen Eifel und Wasgau bedienen. Zuständig ist in Worms Dirk Beyer (Tel. 06241/ 97 87 90) und in Ludwigshafen Daniela Düttra (Tel. 0621 - 59 19 00).

Die Ludwigshafener Geschäftsführerin beschreibt das Funktionsprinzip: "Wir nehmen in Worms und Ludwigshafen die Wunschanfragen aus dem ganzen Land entgegen und teilen dann die Fahrten und die Wagen-Teams ein." Ein "Wünschewagen"-Team besteht in der Regel aus einem hauptamtlichen ASB-Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst und je nach Bedarf aus einem oder mehreren ehrenamtlichen ASB-Helfern oder auch aus Angehörigen und Betreuern der schwerkranken Fahrgäste. Alle Fahrten sind grundsätzlich kostenlos.

Entspannte Atmosphäre

Der "Wünschewagen" besitzt eine notfallmedizinische Grundausstattung - aber auch eine angenehme und entspannte Atmosphäre für den schwerstkranken Fahrgast. Eine Rundumverglasung sorgt dafür, dass die Kranken auch im Liegen einen Panoramablick auf die Umgebung genießen können. Ein durchdachtes Konzept mit optimal aufeinander abgestimmten Licht- und Farbeffekten sorgt für eine positive Grundstimmung, die auch mitfahrende Ehe- und Lebenspartner einbinden soll. Der ASB baut für diese Fahrten ein Netz von Partnern wie Fußballvereinen und kulturellen Einrichtungen, Stiftungen und Freizeitparks auf.

Bereits seit September gibt es einen Wünschewagen auch in Mannheim, der vom ASB-Regionalverband Mannheim/Rhein-Neckar betrieben wird. Die Ansprechpartner hier sind unter 0621/7 27 07 44 zu erreichen.