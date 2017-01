Einbruch in Einfamilienhaus

Dannstadt-Schauernheim. Ein 46-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, er steht in dringendem Tatverdacht, am Sonntag in ein Haus in Dannstadt-Schauernheim eingebrochen zu sein.

Kurz nach 19.30 Uhr hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, die mit Taschenlampen in der Hand den Garten eines Grundstücks in der Hambacher Straße betraten. Er informierte sofort die Polizei.

Als die Polizei beim Anwesen eintraf, verließen zwei Männer gerade das Haus durch das Schlafzimmerfenster und flüchteten zu Fuß. Einen Verdächtigen konnten Polizeibeamte vorläufig festnehmen. Der andere entkam - trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung von Diensthunden und dem Polizeihubschrauber.

Die beiden Tatverdächtigen hatten im Gartenbereich die Terrassentür des Hauses aufgehebelt. Entwendet hatten sie dort noch nichts. Bei dem Festgenommenen wurde Schmuck und Bargeld aufgefunden. Ein Teil dieses Diebesguts konnte bereits einem weiteren Einbruch zugeordnet werden.

Die Ermittlungen dauern hierzu an. Gegen den 46-jährigen Albaner erging Haftbefehl. scho