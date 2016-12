Einsatz für Freiheit und Toleranz

Konrad Wolf (v.l.), Renate Bauer und Jürgen Kofink beim Festakt. © Brehm

Ludwigshafen. Es liest sich wie das "Who is Who" der Stadtgeschichte. Ob SPD-Stadtrat Bruno Körner, der Reichstagsabgeordnete Franz-Josef Ehrhardt, genannt der "rote Pfalzgraf", der von den Nazis verhaftete SPD-Reichstags- und später Bundestagsabgeordnete Friedrich Wilhelm Wagner, der Schriftsteller Arno Reinfrank oder die aktuelle SPD-Abgeordnete Doris Barnett. Sie alle sind oder waren Mitglieder der Freireligiösen Gemeinde Ludwigshafen, die mit einem Festakt ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Die Gratulanten kamen aus nah und fern, von Gemeinden des Umlands, aber auch aus Berlin. Sie brachten Spenden unter anderem für die Jugendarbeit der Gemeinde mit und lobten das große Engagement. Rund 1000 Mitglieder umfasst die Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen derzeit. Neben der Jugendarbeit engagiert sie sich bei der Flüchtlingsarbeit, beim Kultursommer, unterstützt Frauen zum Thema Gleichberechtigung und sieht sich dem humanistischen Ideal von Freiheit und Toleranz verpflichtet.

Minister würdigt Arbeit

Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) bezeichnete den Festakt als Meilenstein in der bewegten Geschichte der Freireligiösen Gemeinde. Er würdigte den Einsatz der Mitglieder für Freiheit, Respekt und Toleranz seit 125 Jahren. "Auch heute darf der Mensch bei allen Veränderungen in unserer Gesellschaft nicht auf der Strecke bleiben", so Wolf.

Die Freireligiöse Gemeinde habe vor allem unter dem Nationalsozialismus gelitten und sei verboten worden. Aber auch in den schwierigsten Zeiten habe sie sich ihre freiheitlichen und christlichen Werte bewahrt. Das Land unterstütze die Freireligiöse Gemeinde auch in Zukunft, betonte der Minister.

"Dass so viele Gäste gekommen sind, zeigt, dass sie gemeinsame Grundwerte wie Demokratie, Freiheit, Gleichheit und das Hören anderer Ansichten sowie das kritische Diskutieren teilen", so Landessprecherin Renate Bauer. Das freue sie umso mehr, als es in der bewegten Geschichte der Gemeinde Zeiten gab, "in denen uns keiner garantiert hätte, dass wir heute noch existieren" - eine Anspielung vor allem auf die Nazi-Herrschaft. Sie appellierte, dass jeder Einzelne seine Verantwortung gegenüber den Mitmenschen wahrnehme, deren Freiheit akzeptiere und Toleranz walten lasse. Bescheiden sein, nicht sich für etwas Besseres halten, sei wichtig. "Und Vertrauen haben, das ist lebensnotwendig für eine Gesellschaft", fügte Bauer hinzu.

"Es ist erstaunlich, wie eng die Geschichte der Freireligiösen Gemeinde mit der Stadt Ludwigshafen verbunden ist", sagte Bürgermeister Wolfgang van Vliet. Der SPD-Politiker wies auf die enge und traditionsreiche Verknüpfung zwischen Sozialdemokratie und Gemeinde hin. Sie "hat als erste ehrenamtliche Einrichtung Deutsch-Kurse für Flüchtlinge in ihren Räumen abgehalten. Das nenne ich Weltzugewandtheit", betonte van Vliet und scherzte: "An diesem Abend hab ich ganz oft das Wort Freiheit gehört. Das ist auch gut so. Aber das Wort Freibier fehlt noch."

Die Werte der Gemeinde seien heute noch genauso aktuell wie vor 125 Jahren, betonte Vorsteher Jürgen Kofink. Die Schere der sozialen Ungerechtigkeit klaffe in der Gesellschaft immer stärker auseinander. Auch die Skepsis gegenüber Fremden nehme zu. "Da ist Toleranz, wichtiger denn je", betonte er.