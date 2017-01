Englisch lernen bei Tee und Gebäck

Ludwigshafen. Von A wie Alphabet bis Z wie Zumba reicht das Angebot der Volkshochschule. Es wird holländisch gesprochen, britisch gekocht und der Umgang mit Computern gelernt: Die Volkshochschule präsentiert dazu ihr neues Halbjahresprogramm. Bunt, vielfältig und neu strukturiert ist die Broschüre, die erstmals als ganzseitiger Farbdruck ausgegeben wird. Die Vielseitigkeit liegt der VHS-Leiterin Stefanie Indefrey sehr am Herzen. Die Neuerungen und Ergänzungen stellte sie zusammen mit ihren pädagogischen Mitarbeitern vorab vor.

Alleine mehr als 400 Sprachkurse, dazu unzählige Seminare und Aktivitäten gibt es. Neben Dauerbrennern wie Tai Chi oder Nähen dürfen auch Neuerungen wie ein Zauberkurs darin nicht fehlen. Der Sprachbereich wurde konzeptionell komplett überarbeitet und entrümpelt. Siegbert Aichele hat zwei Kernbereiche definiert. Auf lernen ohne Leistungsdruck und Zielstrebigkeit mit Intensivkursen hat er umgestellt.

"Wichtig ist uns, dass die Teilnehmer auch die Kultur des jeweiligen Landes kennenlernen", so Aichele. Englische Konversation wird zur Tea Time mit Gebäck angeboten. Italienische Sprachkenntnisse werden im Rahmen von Bildausstellungen verfeinert und bis zur Küche ausgedehnt. Die Angebote sind losgelöst vom klassischen Sprachkurs über die kompletten Halbjahresmonate hin zu kleineren, auch günstigeren Kompaktseminaren. In den Osterferien gibt es Einstiegs-Crashkurse komplett über vier Tage für Französisch und Italienisch, die Expresskurse in Englisch monatlich in Oggersheim und West werden fortgeführt. Insgesamt 108 Kurse, darunter auch Chinesisch, Persisch, Russisch oder Ungarisch, sind im Angebot.

Überhaupt baut die Volkshochschule sukzessive ihr wohnortnahes Bildungsangebot aus. "Neben Alphabetisierungskursen liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit auf Deutschunterricht für EU-Bürger und Asylbewerber", so die Leiterin Indefrey.

Raum für Gesundheitskurse

Besonders beliebt seien auch die Angebote in Sport und Gesundheit. Dazu wurde eigens ein neuer Seminarraum in einem angrenzenden Gebäude angemietet und entsprechend gestaltet. Juliane Krohn möchte dort speziell in Feierabendkursen Gehirntraining, Entspannung, Stressbewältigung, aber auch Yoga und Tai Chi anbieten.

Auch in anderen Bereichen wie Gesellschaft und Kultur setzen die Verantwortlichen darauf, neue Zielgruppen anzusprechen. Von Amateurfunk bis Segel- und Motorfluggrundkenntnissen reichen die Angebote. Dazu besteht die Möglichkeit zur Um- und Weiterbildung mit entsprechenden Zertifizierungen. Das Programmheft mit allen Kursen gibt es auf www.vhs-lu.de als Download.