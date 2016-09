Enttäuschung über geringe Resonanz

Gesundheitliche Gründe, aber auch Enttäuschung darüber, dass seine Idee nicht genügend Unterstützung erfuhr, ist der Grund für einen Wechsel im Beirat für Menschen mit Behinderung. Bei der öffentlichen Sitzung hat der Vorsitzende und Bürgermeister Wolfgang van Vliet bekanntgegeben, dass der stellvertretende Vorsitzende Richard Wagner von seinem Amt zum 31. Dezember dieses Jahres zurückgetreten sei. Der 52 Jahre alte Unternehmer aus Mutterstadt war zu der Sitzung nicht erschienen.

Aufgrund seiner Multiplen Sklerose seien Therapien erforderlich, ließ Wagner übermitteln. Andererseits habe er Pläne für eine sogenannte App entwickelt, anhand derer sich behinderte Menschen in Ludwigshafen besser zurechtfinden könnten. "Doch leider kam von Seiten des Beirates zu wenig Resonanz", so Wagner später im Gespräch mit dieser Zeitung. Er bleibe jedoch Mitglied im Beirat. Laut van Vliet werde bei nächsten Sitzung ein Nachfolger gewählt.

Stadtplan in Vorbereitung

Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Hans-Joachim Weinmann berichtete vom Sachstand des Projektes Stadtplan für Menschen mit Behinderung. Öffentliche Gebäude und Einrichtungen sollen nach ihrer Barrierefreiheit bewertet werden, zu diesem Zweck wurde ein Arbeitskreis gebildet. "Studenten sollen in den Arbeitskreis aufgenommen werden, die zum Beispiel Schwimmbäder und Museen besuchen und die Bewertungen durchführen", meinte Weinmann. Der Eintritt für die Test-Besucher sei frei.

Außerdem ging es um die Zertifizierung von Arztpraxen, Geschäften und Ähnlichem, die nach behindertenfreundlichem Service untersucht werden sollen. Weinmann zeigte einen Aufkleber mit einem stilisierten Rollstuhlfahrer auf blauem Grund, dieses Symbol werde im Falle einer Zertifizierung an die Fensterscheibe geklebt, an neun Geschäften wurde es bereits angebracht.

Selbstöffnende Tür wichtig

"Ideal ist zum Beispiel eine breite, selbstöffnende Tür, durch die man ebenerdig fahren kann", so Weinmann. Die Frage nach einem Service für Gehörlose kam auf, diese soll in der nächsten Sitzung besprochen werden. Vorsitzender van Vliet bedankte sich für das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter. "Dieser Beirat wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen, damit Betroffene und Angehörige sich einbringen können, wenn es um ihre Belange geht", so der Bürgermeister.

Am Donnerstag, 15. September, findet ab 16 Uhr "Barrierefreies Oggersheim West" im Comeniuszentrum in der Comeniusstraße 10 statt. Das Soziale Büro lädt alle Interessierten ein, sich an der Planung für die Barrierefreiheit ihres Stadtteils zu beteiligen. Am Samstag, 17. September, wird der Weltalzheimertag im Klinikum begangen, Franz Müntefering ist zu Gast. kge