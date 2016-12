Entwarnung am Rathaus-Center

Ludwigshafen. Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Polizei am Montag den Bereich rund um das Ludwigshafener Rathaus-Center zeitweise abgesperrt.

Den Beamten wurde am Vormittag ein verdächtiger Gegenstand an einem Abfallcontainer am Warenhof Ost des Rathaus-Centers gemeldet. Die ersten Überprüfungen ergaben, dass es sich dabei um eine schwarze Tasche mit zunächst nicht näher bestimmbarem Inhalt handelte.

Experten des Landeskriminalamtes (LKA) gaben nach einer Untersuchung der Tasche schließlich Entwarnung. Dennoch gibt die Tasche den Ermittlern weiterhin Rätsel auf. Darin wurde nach Polizeiangaben "ein mit einer nicht exakt definierbaren Substanz gefülltes Glas" gefunden.

Dabei handele es sich offenbar um pyrotechnisches Material, wie es in Feuerwerkskörpern vorkommt. Die Polizei kündigte weitere Untersuchungen an, die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Im Verdacht steht den Angaben zufolge ein Zwölfjähriger aus Ludwigshafen.

Von der Sperrung betroffen war auch die Bundesstraße 44 aus Richtung Bad Dürkheim an den Anschlussstellen Rheingönheim und Mannheim. Sie wurde nach der Untersuchung ebenfalls wieder freigegeben. "Zu keinem Zeitpunkt hat eine Gefahr für die umliegenden Gebäude bestanden", sagte eine Sprecherin der Polizei.

(dpa/mik)