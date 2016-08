„Er hat Ludwigshafen stark geprägt“

Selten kam so viel politische Prominenz aus der Pfalz zusammen. Aber auch der frühere BASF-Vorstandschef Jürgen Strube und Jacques Sinquin, ehemaliger Beigeordneter aus der französischen Partnerstadt Lorient, gratulierten dem Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger Werner Ludwig zu dessen 90. Geburtstag bei einem Empfang im Pfalzbau. Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) würdigte die Verdienste des Sozialdemokraten, der 28 Jahre lang bis 1993 Rathauschef war. "Er hat die Stadt in der Nachkriegszeit geprägt wie kein anderer und ist Ludwigshafener mit Leib und Seele."

Mit großer Leidenschaft, Sachverstand sowie klaren Überzeugungen habe Ludwig gewirkt, sagte Lohse. In seiner Ära wurden der Hauptbahnhof verlegt, die Innenstadt umgestaltet sowie der Pfalzbau und das Hack-Museum gebaut. "Stets hat Ludwig auch ein offenes Ohr für die Nöte der Bürger gehabt", ergänzte Lohse vor 150 Gästen im Pfalzbau. Darunter waren der ehemalige Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder, der mit seinem Parteifreund Ludwig ("Mein Vorbild") früher oft im Pfälzerwald wanderte, und alte Weggefährten wie Roger Kern, den der Jubilar während seiner Emigration im südfranzösischen Toulouse kennenlernte.

Flüchtling am siebten Geburtstag

"An seinem siebten Geburtstag war Werner Ludwig minderjähriger Flüchtling" , erinnerte Lohse an dessen harte Jugendzeit. Weil Vater Adolf Ludwig als Gewerkschafter und prominenter Sozialdemokrat in der NS-Zeit verfolgt wurde, musste die Familie emigrieren. "Es war damals wie heute ein Privileg, in einem offenen und demokratischen Land zu leben", merkte Lohse mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingswelle an.

Günther Ramsauer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bezirkstag, hob darauf ab, dass Ludwig jeweils 27 Jahre lang pfälzischer Parteichef und Vorsitzender des Bezirksverbands Pfalz war. "Wer eine solch lange Zeit den Vorsitz hat, muss über besondere Fähigkeiten verfügen." Ludwig habe stets eine solidarische Gesellschaft und eine menschliche Stadt im Blick gehabt. Er habe viele Kinder- und Jugendeinrichtungen und bezahlbare Wohnungen geschaffen - "auch wenn man manches heute anders machen würde." Gegen Widerstände habe Ludwig den Bau der Mirowand am Hack-Museum durchgesetzt und für den Bezirksverband landesweit eine bessere Anerkennung erreicht. "Insofern war sein Titel Pfalzgraf anerkennend gemeint, sagte Ramsauer und fügte hinzu: "In der Stadt war Werner Ludwig der Chef, zuhause war es aber seine Frau Luzie."

"Ich habe immer versucht, das Beste aus einer Situation zu machen", nannte Ludwig sein Lebensmotto. Insgesamt habe er Glück gehabt - und erwähnte seine Eltern und seine Frau, die nach 55 Ehejahren 2007 starb und die "mir sehr fehlt." Auch politisch hätten sich bisweilen glückliche Umstände für ihn ergeben. "Beim Neubau des Hauptbahnhofs sollte Ludwigshafen eigentlich die Mehrkosten von 60 Millionen Mark übernehmen. Erfreulicherweise kam zu jener Zeit ein neues Gesetz heraus, so dass es letztlich nur zwölf Millionen Mark waren."

"Trotz vieler Widrigkeiten bin ich mit meinem Leben zufrieden - und auch mit der SPD wieder versöhnt," sagte Ludwig. Die Agenda 2010-Reformen und Hartz IV-Gesetze hatte er heftig kritisiert. "Durch den neuen Kurs der SPD fühle ich mich aber wieder gut aufgehoben.