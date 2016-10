Erinnerung an die Opfer

Bei der Gedenkveranstaltung des Stolperstein-Vereins: Marie-Anne Oertel (l.) hängt ein Taschentuch mit einem Namen auf im Foyer des Hack-Museums. © Geiler

In Erinnerung an die am 28. Oktober 1938 nach Polen deportierten Ostjuden hat es gestern am Jahrestag eine Gedenkveranstaltung im Wilhelm-Hack-Museum unter dem Motto "Sehnsuchtsort Ludwigshafen. Ostjüdische Träume" gegeben. "Es ist wichtig, Spuren nicht verschwinden zu lassen und die Erinnerung an die Menschen aufrecht zu erhalten", sagte Museums-Direktor René Zechlin in seiner Begrüßung.

Um diese Spuren zu bewahren gibt es den Verein "Ludwigshafen setzt Stolpersteine", der die Veranstaltung ins Leben gerufen hatte. "Heute vor 78 Jahren wurden die Leute aus dem Schlaf gerissen, mussten ihre Habseligkeiten packen, wurden zusammengetrieben und deportiert in das Niemandsland der deutsch-polnischen Grenze", sagte Monika Kleinschnitger, Vorsitzende des Vereins. 166 polnischstämmigen Juden in Ludwigshafen wurde "der Aufenthalt im deutschen Reichsgebiet verboten", reichsweit betraf es 17 000 Menschen.

Die "Polenaktion" ging dem Pogrom vom 9. November voraus. In der Gedenkstunde solle nun die "verschwundene Welt" des Ostjudentums für einen kurzen Moment wieder sichtbar gemacht werden, um auszudrücken: "Wir haben euch nicht vergessen", so Kleinschnitger.

Zum Beispiel Menasse Bergmann, ein Sack-Händler, der im Hinterhof seiner Firma die ostjüdische Synagoge untergebracht hatte. Als Zeichen des Gedenkens gibt es seit 2007 die "Stolpersteine" - eingelassen in die Gehwege an Stellen, in deren unmittelbarer Nähe Verfolgte des Dritten Reiches lebten. Mehr zum Verein unter www.ludwigshafen-setzt-stolpersteine.de

Einen Streifzug durch das damalige Ludwigshafen unternahm dann Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs, mit den Besuchern. Der Titel "Sehnsuchtsort Ludwigshafen" zeichne ein sehr emotionales Bild von der Stadt, die für die Menschen zwar kein irdisches Paradies, aber ein Ort der Hoffnung gewesen sei. Der Großteil der Ostjuden wanderte um 1900 aus Galizien ein, das damals zu Österreich gehörte. Zuerst war es die Armut, die die Menschen zum Auswandern veranlasste, nach dem Ersten Weltkrieg kamen Pogrome hinzu. Ludwigshafen wurde für viele, die von den USA träumten, zur Durchgangsstation - sie vermuteten, dort warte der "Kaiser von Amerika" auf die galizischen Juden, vergleichbar mit Kaiser Franz Josef.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden in Polen Juden vertrieben, sodass in Ludwigshafen die Zahl der Ostjuden von 1910 bis 1925 von 750 auf 1300 wuchs. Die im Vergleich zu ihren "westjüdischen" Glaubensgenossen oft wirtschaftlich schlecht gestellten Einwanderer versuchten, sich mit kuriosen Berufen über Wasser zu halten wie Sack-, Trödel- und Fellhandel. "Deutschland war ein rettendes Ufer, speziell in Ludwigshafen war der Antisemitismus gering", so Mörz. Zwischen den assimilierten Juden und den Ostjuden gab es kaum Berührungspunkte, jede Gemeinde hatte ihre eigene Synagoge. "Die Juden aus der Maxstraße" wurde zum geflügelten Wort für die Ostjuden, die in der sogenannten Ruß-Gegend, in der westlichen Innenstadt lebten.

Ende der 20er Jahre kam es zur Wirtschaftskrise, der Nationalsozialismus erstarkte - bis das "rettende Ufer" zum Alptraum wurde. Im Rahmen der Gedenkveranstaltung spielte ein Streichquartett, bestehend aus Mitgliedern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz das Stück "Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges" von Dimitrij Schostakowitsch. Anschließend wurden im Foyer 166 Taschentücher, als Symbol des Abschiedes und der Trauer, mit den Namen der Menschen von den Teilnehmern aufgehängt.