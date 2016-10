Erinnerung an Schicksale wird wachgehalten

Maurice Kuhn und Monika Kleinschnitger vom Verein "Ludwigshafen setzt Stolper-steine" mit einem Bild der ehemaligen ostjüdischen Synagoge. © Geiler

"Sehnsuchtsort Ludwigshafen. Ostjüdische Träume" - so lautet der Name einer Veranstaltungsreihe des Vereins "Ludwigshafen setzt Stolpersteine" anlässlich des Jahrestages der Deportation von 166 "Ostjuden" am 28. Oktober 1938. Die Reihe beginnt am nächsten Freitag mit einer Gedenkstunde im Wilhelm-Hack-Museum.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Ludwigshafen für viele Juden aus Polen und Russland, die wegen Armut und Verfolgung ihre Heimat verlassen hatten, zu einem Ort der Hoffnung. Von ihren Glaubensgenossen und der nichtjüdischen Umwelt wurden sie oft mit Misstrauen betrachtet. Weltwirtschaftskrise und die Anfänge des Nationalsozialismus veranlassten viele zur Flucht. Die meisten Verbliebenen wurden im Oktober 1938 nach Polen deportiert. "Es waren insgesamt 166 Menschen. Davon waren 70 in Ludwigshafen geboren worden. 50 waren noch Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren", berichtet Johannes Graßl vom Verein "Ludwigshafen setzt Stolpersteine".

"Der Älteste, Leib Moses Händler, an den ein Stolperstein in Mundenheim erinnert, war 83 Jahre, der Jüngste nicht einmal drei Monate alt. Sie wurden nach Polen getrieben, die Grenzer haben sie zurückgejagt. Dort lebten sie im Niemandsland, ohne Unterkunft", sagt Graßl. Da die Menschen oft plötzlich aus ihren Wohnungen gejagt wurden, blieb ihnen keine Zeit, ihre Sachen zu packen - höchstens ein Taschentuch konnte man einstecken, wie es Marcel Reich-Ranicki berichtete.

166 Taschentücher wehen

Dieses Symbol wurde aufgegriffen für die Gedenkstunde. 166 Taschentücher mit den Namen der Menschen sollen im Museum aufgehängt werden. Das Hack-Museum wurde als Ort gewählt, weil sich in der Nähe, in der Heinigstraße 36, die Synagoge der Ostjüdischen Gemeinde befand. Die beiden darauffolgenden Veranstaltungen stehen unter dem Motto "Gedenken trifft Schule". Dazu zählt eine Ausstellung am Heinrich-Böll-Gymnasium, wo beispielsweise eine Stolperstein-Karte von Ludwigshafen und Info-Tafeln über die Schicksale gezeigt werden.

"Wir haben uns die Biografien von NS-Verfolgten angeschaut, die in der Nähe unserer Schule lebten", meint Maurice Kuhn, Schüler der Oberstufe des Böll-Gymnasiums und Mitglied im Verein. "Mit der Ausstellung wollen wir sichtbar machen: Es passierte vor der eigenen Haustür - nicht nur weit weg, in Auschwitz oder Dachau." Auch mit Nachkommen von Zeitzeugen wurde kooperiert. "Eine Info-Tafel befasst sich mit der damals 15-jährigen Ursula Michel, die einzige Überlebende ihrer Familie", so Monika Kleinschnitger, Sprecherin des Vereins. "Ihre Tochter wird bei der Finissage der Ausstellung zu einem Gespräch anwesend sein."

Am Freitag, 28. Oktober, findet um 14.30 Uhr die Gedenkstunde "Sehnsuchtsort Ludwigshafen. Ostjüdische Träume" im Hack-Museum statt, mit einer Einführung von Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen. Mit auf dem Programm steht ein Streichquartett von Dimitrij Schostakowitsch, gespielt von Mitgliedern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Die Ausstellung "Gedenken trifft Schule" am Heinrich-Böll-Gymnasium wird am Donnerstag, 3. November, 19 Uhr mit einer Veranstaltung eröffnet. Die Finissage ist am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr und befasst sich mit dem Thema "Wiedergutmachung? Die Akte der Familie Michel."