Erneut Betriebsstörung bei BASF

Erneute Betriebsstörung am Freitagmorgen bei der BASF.

Ludwigshafen. Erneut hat sich eine Betriebsstörung bei der BASF ereignet. Dabei ist beim Verbrennen überschüssiger Gase durch eine Fackel ein Gemisch aus Wasser mit Spuren der Chemikalie Rohnaphtalin und Ruß niedergegangen.

Laut einer Pressemitteilung ereignete sich die Störung am Freitagmorgen, gegen 8.15 Uhr, beim Wiederanfahren einer Anlage im Werksteil Nord. Die Sicherheitssysteme reagierten nach Angaben des Konzerns wie vorgesehen.

Fünf Mitarbeiter einer externen Firma und eine BASF-Mitarbeiterin kamen mit dem Gemisch in Kontakt und wurden vorsorglich ambulant versorgt. Alle sechs Betroffenen konnten im Anschluss in den Betrieb zurückkehren. Im direkten Umkreis der Anlage wurden fünf Fahrzeuge mit bräunlichen Rußpartikeln verschmutzt, so dass diese von der BASF gereinigt werden mussten.

Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes im Einsatz und stellten in der Umgebung der Anlage die Niederschläge fest. Die zuständigen Behörden wurden laut Pressemitteilung durch die BASF informiert.

Rohnaphthalin ist in ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Acetylen. Es kann schwere Augen- und Hautreizungen hervorrufen, gilt als krebserregend und kann genetische Defekte erzeugen. Außerdem ist es, mit langfristiger Wirkung, giftig für Wasserorganismen.

Bei der BASF wurden 2016 bislang 15 Produktaustritte gemeldet, 2015 waren es 13 Fälle. Wegen eines Zwischenfalls mit Phosgen im Juni hatte das Umweltministerium in Mainz kürzlich eine Inspektion der TDI-Anlage angekündigt. Erste Termine und Gespräche hätten schon stattgefunden, sagte ein BASF-Sprecher auf Anfrage. Da der Prozess noch laufe, könne man zum Ergebnis nichts sagen.(mik/lrs)