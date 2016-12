Erst lesen, dann an den Computer

Ludwigshafen. Um die Verbindung von alten und neuen Medien geht es in einem neuen Projekt der Stadtbibliothek Ludwigshafen. "Spiel mir den Film zum Buch" verknüpft Leseförderung mit digitaler Medienarbeit. Das Projekt soll Kinder und Jugendliche ansprechen, deren Zugang zur Bildung erschwert ist.

"Spiel mir den Film zum Buch" besteht aus zwei Modulen. Im ersten Modul, das bis Januar 2017 dauert, erstellen Jugendliche Buchtipps und bauen eine YouTube-Bibliothek auf. Im zweiten Modul, das in den Osterferien 2017 stattfindet, werden daraus Bücher und Präsentationen ausgewählt, um sie in der virtuellen Welt im Computerspiel Minecraft nachzubauen.

Bei den Buchvorstellungen können sich die Teilnehmer verschiedener Methoden bedienen. Von Vorlesen, szenischen Darstellungen und Rollenspielen bis hin zum Schattenspiel. Sie werden auf dem YouTube-Kanal der Bibliothek veröffentlicht.

Im zweiten Modul sollen die Kinder und Jugendlichen Orte, Gebäude und Landschaften ihres Lieblingsbuchs als virtuelle Welten nachbauen und ihre Visualisierungen bei einem Wettbewerb vorstellen. Ziel ist es nach Angaben des Veranstalters, alte und neue Medien zu verbinden und dabei einen Bezug zum Lesen zu eröffnen. Die Texte professioneller Autoren öffneten Vorstellungsräume und regten die Kreativität an. Die neuen Medien wie Video und virtuelle Minecraft-Welten ermöglichten es den Jugendlichen, den inneren Bildern Ausdruck zu verleihen.

Präsentation im Februar

Die Workshops werden von Medienpädagogen und Leseförderungsfachkräften geleitet. Ihre Buchtipps sollen die Kinder und Jugendlichen am 20. Februar 2017 in der Stadtbibliothek präsentieren. Dort sollen dann am 12. Juni 2017 außerdem die besten Minecraft- Visualisierungen ausgezeichnet werden. zg