Erzähler und Händler streiten

Ludwigshafen. In einer Oase begegnen sich zwei völlig unterschiedliche Männer, Geschichtenerzähler Hafif und Kamelhändler Rafsan. Die Palme, die Hafif als Schattenspender viel bedeutet, ist für Rafsan nur ein Objekt, mit dem er Handel betreibt. Er versucht sogar, sie den Kindern als Publikum zu verkaufen - und demonstriert Hafif anhand von Holzkamelen, wie er seine Kunden betrügt. Geschichten versus Geld, so lautet der grundlegende Konflikt des Stücks "Der vierte König", geschrieben und inszeniert von KiTZ - "Theaterkumpanin" Bärbel Maier.

Die Premiere fand jetzt im Theaterladen in Mundenheim statt, etwa 60 Leute waren gekommen, die meisten davon Kinder. Die Titelfigur selbst betritt nicht die Bühne, sie taucht nur in der finalen Erzählung des geläuterten Rafsan auf. Demnach wollten sich die Heiligen Drei Könige noch mit einen vierten auf den Weg nach Betlehem machen - dieser kam jedoch zu spät zum Treffpunkt.

Hafif wird gespielt von Peer Damminger, Rafsan von Patrick Twinem, beide sind überzeugend - vor allem im Zusammenspiel mit dem jungen Publikum. Bei der Inszenierung stimmt jedes Detail. Requisiten und Kostüme, genäht von Gaby Kinscherf, wirken nicht wie aus einem Fundus geholt, sondern extra für das Stück angefertigt.

Auch die Musik passt, Hisham Hayek aus Syrien spielt als Intro eine orientalische Weise auf der Buzuki, einem Saiteninstrument aus dem arabischen Raum. "Hier im Theaterladen herrscht eine wunderbare Atmosphäre. Ich gehe mit meinen Mädchen, fünf und elf Jahre alt, in jedes Stück", so Natascha Fitzek aus Mundenheim. "Inzwischen gehören wir zum Stammpublikum. Es ist schön, dass es hier in Mundenheim ein Theater gibt."

Im Sommer mit Zelt unterwegs

Der Theaterladen ist übrigens seit zwei Jahren der feste Spielort des Ensembles, davor war an dieser Stelle ein Blumenladen zu finden. "Wir von der Theaterkumpanei suchen uns die Stücke selbst aus, das ist eine große Freiheit für uns", sagt Bärbel Maier, die die letzten Tage vor der Premiere fast ausschließlich im Theaterladen bei den Proben verbracht hat.

"Die Gruppe gibt es bereits seit mehr als 25 Jahren. Wir sind ein kleines Ensemble und inszenieren nur Stücke mit zwei bis drei Figuren." Im Sommer ist die Theaterkumpanei sogar mit einem Zelt unterwegs.

Der feste Spielort in Mundenheim ist ganz bewusst gewählt: "Die Ludwigshafener identifizieren sich hauptsächlich mit ihren Vororten. Außerdem sind Größe und Aufteilung des Raumes ideal." Mit "Der vierte König", basierend auf der Weihnachtserzählung von Henry van Dyke "The Story Of The Other Wise Man" von 1892, wollte Maier ein Stück schreiben, das weihnachtlich ist, jedoch nicht allzu harmonisch ausfällt. Daher sind die Figuren Hafif und Rafsan Gegenspieler. Doch das Ende darf ruhig harmonisch ausfallen.