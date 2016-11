Erziehermangel bremst den Kita-Ausbau

Auch wenn zahlreiche Kitas in den vergangenen Jahren erweitert oder neu gebaut wurden, können längst nicht alle Plätze belegt werden. Grund: Es fehlt an pädagogischen Fachkräften. (Symbolbild)

Auch wenn zahlreiche Kitas in den vergangenen Jahren erweitert oder neu gebaut wurden, können längst nicht alle Plätze belegt werden. Grund: Es fehlt an pädagogischen Fachkräften. "30 Erzieher-Stellen sind derzeit unbesetzt", teilte die Verwaltung gestern im Jugendhilfeausschuss mit. Vornehmlich aus diesem Grund blieben in diesem Jahr 223 fertiggestellte Kitaplätze ungenutzt - 41 mehr als im Vorjahr. Die Grünen, FDP und SPD forderten deshalb die Verwaltung zu verstärkten Anstrengungen auf.

"Die Stadt muss sich ernsthafter Gedanken darüber machen, um die Situation zu verbessern. Dabei sollte sie sich auch das Thema Bezahlung überlegen", sagte Ibrahim Yetkin (Grüne). "Wir können nicht Erzieher in anderen Bundesländern anwerben, denn dort besteht das gleiche Problem. Vielmehr brauchen wir eine richtige Analyse, um gegensteuern zu können", erklärte Jörg Matzat (FDP). Die Verwaltung müsse in diesem Punkt am Ball bleiben, sieht auch David Schneider (SPD) Handlungsbedarf.

Mehr Ganztagsschulen gefordert

Beigeordnete Cornelia Reifenberg (CDU) stuft indes den Erziehermangel nicht als spezielles Problem in Ludwigshafen oder der Region ein. Vielmehr fehlten bundesweit 27 000 Fachkräfte für die Kitas. Die Länder hätten es in früheren Jahren versäumt, die Ausbildungskapazitäten auszuweiten. Im Stadtgebiet fehlen laut Verwaltung bereits seit Jahren 25 bis 30 Erzieher. Auch wenn die Zahl der unbelegten Kitaplätze zum Stichtag 1. März 2016 gestiegen sei, habe sich die Lage nicht verschärft. Über breit gestreute Stellenausschreibungen, Absolventen einer dualen Ausbildung und Anerkennungspraktikanten versuche die Stadt, neue Erzieher zu finden.

"Wir haben in den vergangenen Jahren die Zahl der Ganztagsbetreuung in den Kitas ausgebaut. Deshalb wünschen sich viele Eltern auch mehr Ganztagsschulen", nannte Wilhelma Metzler (CDU) ein weiteres drängendes Thema. Andere Fraktionen bestätigten dies. Die Dezernentin sieht zwar den Nachholbedarf in diesem Bereich. Gleichwohl wies sie darauf hin, dass die letzte Entscheidung über die Einrichtung eines Ganztagsbetriebs bei den Schulgremien liege. "Der Schulträgerausschuss allein kann nicht so viel bewirken", sagte Reifenberg.

48,5 Millionen Euro Zuschuss

Ohne Diskussionen billigte der Ausschuss indes die Haushaltsansätze für die beiden nächsten Jahre. Der größte Zuschussbetrag des Dezernats fließt 2017 mit 48,5 Millionen Euro in den Bereich Kindertagesstätten. Dies sind fünf Millionen Euro mehr als in diesem Jahr - wegen höherer Personalkosten und Mietzahlungen an die städtische Immobiliengesellschaft GAG infolge einer Erbpacht-Lösung bei 15 Kitas.

Angesichts des steigenden Bedarfs durch mehr Geburten und Zuzüge will die Stadt bis 2018/19 weitere 1200 Kitaplätze und 140 Krippenplätze schaffen - vor allem in den Innenstadtbezirken, Oggersheim und Friesenheim.

Auch das Jugendamt und die städtische Jugendförderung geben 2017 mehr Geld aus - insgesamt rund 2,2 Millionen Euro. Damit werden unter anderem 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht und unterstützt. Zudem sollen vier zusätzliche Berufshelfer und Joblotsen eingestellt werden.