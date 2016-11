„Es war für mich zunächst ein Schock“

"Mich hat es kalt erwischt. Wie für die meisten Eltern in dieser Situation war es ein Schock, als das Kind viel zu früh auf die Welt kam", erzählt Carmen Bartholomä, deren Sohn in der 25. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht von 690 Gramm geboren wurde. Eine "große Umstellung" für sie bedeutete es auch, nach der intensiven, 13-wöchigen Betreuung in der Klinik mit dem Baby zuhause zu sein. "Ich habe mich zunächst wie in einem Paralleluniversum gefühlt. In dieser Lage hat mir die Nachsorge durch eine Pflegerin des Marienkrankenhauses sehr geholfen", sagt die junge Mutter.

Feste Ansprechpartner

Mütter von Frühgeborenen betreut das Krankenhaus in kirchlicher Trägerschaft - wenn möglich - bereits vor der Geburt, berichtet Oberärztin Birgit Görtz. Das Konzept stellt die Klinik zum Welt-Frühgeborenen-Tag am Donnerstag, 17. November, bei einer Aktion von 11 bis 16 Uhr im Foyer des Hauptgebäudes (Salzburgerstraße 13) vor. Aufgebaut ist auch eine Fotoausstellung, zu der viele Eltern Bilder beigesteuert haben, deren Babys auf der Däumlingstation betreut wurden.

Dort kommen jährlich etwa 250 Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Davon werden 45 Babys mit einem Gewicht von weniger als 1500 Gramm geboren. "Viele Eltern geraten dadurch in eine Lebenskrise", weiß die Oberärztin. Um den Familien in der belastenden Situation zu helfen, erhalten sie einen festen Ansprechpartner in der Krankenhausabteilung, ergänzt Ursula Krupp, Leiterin der Früh- und Neugeborenenintensivstation. Bei einer drohenden Frühgeburt werden die Eltern im Vorfeld von einer Betreuerin auf die Besonderheiten bei der Pflege vorbereitet. Dazu dient ein kleiner Koffer mit spezieller Puppe und winzigen Windeln und Stramplern.

"Die Eltern brauchen die Nähe der Frühgeborenen. Sonst drohen erhebliche Verhaltensstörungen", sagt Görtz. Um den Kontakt zu fördern, gebe es keine Einschränkungen bei den Besuchszeiten. Dem gleichen Zweck diene eine Musiktherapie mit Klangschalen und kleinen Flöten, die das Krankenhaus seit diesem Jahr anbietet.

Damit Mütter in der Nähe ihrer Kinder bleiben können, wurde im sechsten Stock des Krankenhauses ein "Elternhotel" eingerichtet. Teeküche und Geschwisterspielzimmer können als Treffpunkt der Familie genutzt werden. Vielfältig unterstützt auch der Verein Däumling die Eltern von Frühgeborenen. Er fördert nicht nur mit Sachspenden die Krankenhausstation. Er organisiert zudem einen Gesprächskreis, bei dem sich Mütter und Väter einmal im Monat austauschen können.