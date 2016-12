Eva Lohse gibt den Chefposten ab

Verwaistes Rehkitz

Elke Leib hat im Sommer ein Rehkitz aufgezogen. Nachdem das Tier immer öfter in den Wald ausgebüxt ist, bekam die Mannheimerin nun kurz vor dem Jahreswechsel die traurige Nachricht, dass Bambi tot an den Bahnschienen in Seckenheim aufgefunden wurde. [mehr]