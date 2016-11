Eva Lohse tritt nicht wieder an

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) will 2017 nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. © Blüthner

Ludwigshafen. Oberbürgermeisterin Eva Lohse, die seit 15 Jahren Rathauschefin in Ludwigshafen ist, will bei der Wahl 2017 nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Dies erklärte die 60-jährige CDU-Politikerin, die auch Präsidentin des Deutschen Städtetags ist. Lohse hatte die Direktwahlen für das Oberbürgermeisteramt 2001 und 2009 jeweils im ersten Wahlgang gewonnen.

Für ihre Entscheidung gab Lohse persönliche Gründe an. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. In ihren 16 Jahren als OB könne sie eine gute Bilanz vorweisen, so Eva Lohse. Was eine berufliche Zukunft betrifft, habe sie keinerlei Pläne.

Einen potenziellen Nachfolger möchte die CDU Mitte der kommenden Woche vorstellen. Für die Wahl 2017 nominierte die SPD bereits vor Wochen die Europaabgeordnete und frühere DGB-Regionsvorsitzende Jutta Steinruck. Die Grünen und die FDP kündigten an, dass sie keine eigenen Kandidaten aufstellen werden. Bernhard Wadle-Rohe (64) will als parteiloser Bewerber antreten, kann dies aber nur, wenn der Wahltermin vor seinem 65. Geburtstag am 23. Mai 2017 liegt. (ott)