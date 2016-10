Experten beraten Erzieher

Sie bleiben beim Essen nicht am Tisch sitzen oder weigern sich, Spielsachen wegzuräumen. Kinder, die sich nicht an Regeln in den Kitas halten, bereiten den Erziehern viel Kopfzerbrechen. Die Mitarbeiter wissen oft nicht richtig, wie sie am besten mit Wutanfällen und Trotzreaktionen von Kindern umgehen sollen. Dazu erhalten sie jetzt fachliche Unterstützung. Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Pfalz startet die BASF im Rahmen der Initiative "Offensive Bildung" das 18-monatige Modellprojekt "Herausforderungen im pädagogischen Alltag". Davon profitieren zwei Einrichtungen in Ludwigshafen - die evangelische Kita Kunterbunt und die städtische Kita Karl Dillinger.

"Belastung wird immer stärker"

Kernpunkt des Programms: Pädagogische Fachkräfte, die eigens für diese Aufgabe von der Evangelischen Hochschule Freiburg geschult wurden, beraten die Erzieher. Bei zehn Treffen werden Fälle von verhaltensauffälligen Kindern jeweils drei Stunden lang besprochen und Lösungsansätze aufgezeigt. Ratschläge für den Alltag sollen die Erzieher zudem bei sechs Fortbildungsveranstaltungen bekommen.

Programm „Offensive Bildung“ Am neuen Modellprojekt "Herausforderung im pädagogischen Alltag" nehmen zehn Kitas teil, darunter zwei aus Ludwigshafen. Dies sind die protestantische Kita Kunterbunt in der Kärntnerstraße (Ernst-Reuter-Siedlung) sowie die städtische Kita Karl Dillinger-Straße (Oggersheim). Hinzu kommen die Evangelische Kita Brunnengarten in Mannheim sowie Einrichtungen in Grünstadt, Lingenfeld, Lustadt, Speyer, Schifferstadt und Sinsheim. Die BASF hat 2005 die "Offensive Bildung" mit Partnern gestartet, um die Bildung in Kindertagesstätten und Grundschulen zu verbessern. Bislang gibt es 17 Projekte mit Themen wie Sprachförderung, Inklusion, Kunstpädagogik und naturwissenschaftliche Bildung. Alle Modellprojekte werden von der BASF finanziert und wissenschaftlich begleitet.

"Das Programm ist in einzelne Module gegliedert, so dass die Kitas eigene Schwerpunkte setzen können", sagt Alida Zaanen, Projektleiterin beim Diakonischen Werk Pfalz. Fachlich unterstützt werden auch die Kita-Leitungen. "Zu den insgesamt acht Gesprächsrunden gehören vier Coaching-Sitzungen mit Supervision", erläutert Zannen das Konzept.

"Als ich das Thema des Modellprojekts erfuhr, habe ich sofort gedacht, das ist etwas für uns", berichtet Melanie Barie, Leiterin der Kindertagesstätte Kunterbunt. Auch die anderen Mitarbeiter seien sofort mit einer Bewerbung einverstanden gewesen. "Die Belastungen für die Erzieher werden immer stärker", sagt Barie. Dazu zählt nicht nur ein aggressives und trotziges Verhalten von Kindern. "Es ist auch nicht immer leicht, auf sehr ruhige Kinder, die sich komplett zurückziehen, richtig zu reagieren."

Von den 35 Kitas, die sich für das Projekt beworben hatten, wurde die Einrichtung in der Ernst-Reuter-Siedlung mit 75 Kindern mitberücksichtigt, davon 36 in der Ganztagsbetreuung. "Ausgewählt wurden auch größere Kitas mit sechs oder sieben Gruppen", sagt Daniela Kalweit, Leiterin Externe Bildungsaktivitäten bei der BASF. Mit dem Projekt, das nach der Pilotphase allen Kitas angeboten werden soll, will die Anilin die Entwicklungschancen der Kinder durch professionellen Umfang mit herausfordernden Situationen verbessern.

"Der Bedarf für eine Unterstützung der Erzieher wächst", weiß auch Projektleiterin Zaanen - aus vielen Rückmeldungen aus Kitas in der Region sowie aus einer Untersuchung der Evangelischen Hochschule Freiburg. Demnach ziehen in den Kitas fünf Prozent der Kinder 80 Prozent der Aufmerksamkeit der Erzieher auf sich. "Die meisten Einrichtungen haben kein Konzept, wie sie darauf reagieren sollten."

Schwierige Elternarbeit

Auch bei der Elternarbeit wünschen sich viele Kitas eine fachliche Beratung. Barie nennt einige Beispiele: "Manche Eltern haben Sonderwünsche für ihre Kinder, die wir nicht erfüllen können. Andere fühlen sich persönlich angegriffen, wenn wir etwa eine Untersuchung darüber anregen, ob sich ihr Kind altersgerecht entwickelt."