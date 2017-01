Fäuste fliegen in der Eberthalle

Den Hauptkampf in der Eberthalle wird am 11. März Jack Culcay bestreiten. Das Bild zeigt ihn nach seinem Sieg im Superweltergewicht im April in Potsdam.

Ludwigshafen. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wird am 11. März in der Ludwigshafener Eberthalle wieder ein Boxring aufgebaut: An einem internationalen Profi-Kampfabend werden nicht weniger als vier der voraussichtlich neun Kämpfe um Weltmeistertitel in verschiedenen Gewichts- und Altersklassen ausgetragen. "Wir rechnen mit einem vollen Haus - die Eberthalle kann beim Boxen mehr als 3000 Zuschauer aufnehmen," sagte Pressesprecher Markus Lemberger von der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom).

Im Hauptkampf über zwölf Runden stehen sich im Halbmittelgewicht in einem Titelfight der Darmstädter Jack Culcay und der Amerikaner Demetrius Andrade gegenüber. Culcay gewann 21 seiner 22 Profikämpfe - davon elf durch K.o. Noch besser ist die Bilanz des Amerikaners, der bei 23 Kämpfen ohne jede Niederlage 16-Mal als K.o.-Sieger aus dem Ring kletterte.

Doch das Interesse der wohl mehr als 3000 Zuschauer (die Kämpfe werden auch bei SAT.1 übertragen) wird vermutlich eher einem Pfälzer Akteur gelten: Der erst 18-jährige Junioren-Weltmeister Leon Bauer aus dem südpfälzischen Hatzenbühl steht in einem Zehn-Runden-Kampf um den WM-Titel im Super-Mittelgewicht (bis 76,203 kg) dem Georgier Geornice Gikashvili gegenüber, der 13 seiner 15 Profikämpfe gewann. Noch besser ist der Kampfrekord von Leon Bauer, der seine zehn Profikämpfe als Sieger beendete - zuletzt mit dem WM-Sieg gegen den Italiener Sergej Sabau.

Großer Sport in der Eberthalle Die Eberthalle wurde am 12. März 1965 mit einer Frühjahrsblumenschau eröffnet. Erstes großes Sportereignis war am 2. Mai 1965 der Ringer-Länderkampf zwischen Deutschland und der Sowjetunion (1:7). Dabei kämpften auch Helmut Gössner (RSC Friesenheim) und Heinz Kiehl (KSV Oggersheim) mit. Es war der Auftakt zu mehr als 1000 sportlichen Großveranstaltungen. Die Halle war Schauplatz der Judo-WM 1971, Judo-EM 1977, Ringer-EM 1975, Hallenrad-WM 1988 oder Kegel-WM 1994. Hinzu kamen deutsche Meisterschaften der Kunstturner 1970 und 1979 sowie der Gewichtheber 1972. Heute steht die Halle durch die Zweitliga-Handballer der TSG Friesenheim im Blickpunkt. Heiner Brand begann seine Karriere als Bundestrainer am 1. Februar 1997 in der Eberthalle mit dem Länderspiel gegen Island. Catchen, Boxen, Hallenfußball, Faustball, Tischtennis und sogar Hallenhockey (der Dürkheimer HC richtete als Gastgeber hier die deutschen Meisterschaften aus) - es gibt nur wenige Sportarten, die nicht die Eberthalle und ihren seit 1994 nutzbaren beweglichen "Sportboden" in ihr Veranstaltungsprogramm nahmen. Für heutige Bedürfnisse hat die Eberthalle allerdings zu wenige Zuschauerplätze (4300). [mehr...]

Bauer ist ein Phänomen, denn der Gymnasiast bewegt die Massen wie kein anderer Sportler seines Alters: Zum WM-Fight im badischen Rheinstetten begleiteten ihn etwa 1500 Südpfälzer - die kleine Gemeinde Hatzenbühl war an diesem Abend fast "ausgestorben". Das wird bei den Kämpfen in der Eberthalle nicht anders sein: "Wir gehen von mehr als 1500 Fans aus, die Leon begleiten werden," sagte sein Vater und Trainer Bernd Bauer (50), der in Hatzenbühl eine Sportschule betreibt, die sich der Gewaltprävention verschrieben hat.

Traum geht in Erfüllung

Heute werden die Organisatoren in Ludwigshafen die letzten Vertragsdetails zu Ende bringen. Für die Bauers geht ein Traum in Erfüllung: "Wir sind froh und überglücklich, dass wir daheim in der Pfalz boxen können," sagte der Trainer. Leon, dem Boxexperten eine "Riesen-Karriere" prophezeien, hat seine internationale Feuertaufe bereits hinter sich: In Las Vegas beendete er seinen ersten Kampf in den USA mit einem Sieg.

Zwei deutsche Juniorentitel bei den Amateuren deuteten schon früh seine Fähigkeiten an. Dass er nun um den IBF-Weltmeistertitel boxen kann, ist für den Gymnasiasten ein weiterer Schritt nach vorn. "Wir werden Leon behutsam für seine Karriere aufbauen," bremst Vater Bernd, der als gebürtiger Karlsruher nach 20 Jahren in der Südpfalz längst zu einer lokalen "Größe" geworden ist.

Das will am 11. März auch ein junger einheimischer Amateurboxer: Der Türke Ahmed Ali (Boxring Ludwigshafen) wird im Rahmenprogramm seinen vierten Profikampf absolvieren.