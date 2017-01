Finanzierung bis Ende 2017?

Alle Bilder anzeigen Kämmerer Dieter Feid (v.l.) informierte den Verkehrsminister Volker Wissing mit Oberbürgermeisterin Eva Lohse und Baudezernent Klaus Dillinger. © Prosswitz

Mit konkreten Angaben hielt sich der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zurück. Eine geplante Zuschusshöhe des Landes nannte er auch auf Nachfrage nicht. Er äußerte aber die Hoffnung, dass die Finanzierung des 291 Millionen Euro teuren Projekts Hochstraße Nord bis zum Jahresende geklärt werde. "Das Vorhaben hat für uns eine hohe Priorität, denn es ist von überragender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort. Gemeinsam mit dem Bund arbeiten wir an einer Lösung", sagte der Minister beim gestrigen Ortstermin. Nähere Informationen, wie diese aussehen könnte, gab er nicht. Ein Zwischenbescheid des Bundes könne in den nächsten Wochen kommen.

Angesichts der Kälte und einsetzenden Dämmerung unternahm Wissing einen relativ kurzen Rundgang unter der Hochstraße. Zuvor war er aber auch im Büro der Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) in einem 45-minütigen Gespräch, an dem Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) und Kämmerer Dieter Feid (SPD) teilnahmen, über die Planungen informiert worden.

"Ich bin froh, dass das Land die große Bedeutung der Hochstraße für die Region sieht. Es konzediert auch unsere Ansicht, wonach die Stadt maximal 15 Prozent der Baukosten übernehmen kann, weil sie schon rund 30 Millionen Euro an Planungskosten allein tragen muss", sagte die Oberbürgermeisterin.

Projekt Hochstraße Nord/Stadtstraße Die 1,8 Kilometer lange Hochstraße wurde zwischen 1970 und 1981 gebaut. Sie besteht aus 34 Einzelbauwerken und wird täglich von 42 000 Fahrzeugen genutzt. Gravierende Schäden, wie verrostete Spannglieder, wurden in einem Viertel der 166 Hohlräume entdeckt. Die Hochstraße soll durch eine 860 Meter lange Stadtstraße ersetzt werden. Die Kosten werden auf 291 Millionen Euro geschätzt. Für den Teilabriss des Rathaus-Centers sind Ersatzflächen an der Jaegerstraße und in der Nähe des Rhein-Centers im Gespräch.

"Alle ziehen an einem Strang"

Wissing wollte diesen Stadtanteil indes nicht bestätigen: "Wir sehen, dass Ludwigshafen finanziell begrenzt leistungsfähig ist. Zudem sind wir übereingekommen, dass keine Seite Maximalforderungen stellt."

Viele Kommunalpolitiker in der Stadt gingen bislang davon aus, dass der Bund 60 Prozent und das Land 25 Prozent der Baukosten übernehmen könnten. Eine andere Kostenaufteilung scheint mittlerweile nicht ausgeschlossen. "Wir ziehen alle an einem Strang", gab sich Lohse zuversichtlich. Zugleich räumte sie ein, dass die Planungen nicht weitergehen könnten, solange keine Finanzierungszusage vorliege. Davon hängt auch der Beginn des Planfeststellungsverfahrens ab, das in diesem Jahr starten soll. Dillinger bekräftigte, dass der Baubeginn ab Ende 2019 geplant sei. Wie lange die Hochstraße "noch durchhält", sei nicht absehbar. "Weitere Lkw-Sperren sind nicht auszuschließen."

Die Erneuerung der Hochstraße Nord plant die Stadt schon seit mehr als zehn Jahren. Im Mai 2010 war der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) zum Ortstermin gekommen, er hatte die Schäden in einem Hohlraum der Hochstraße inspiziert. Danach signalisierte der Bund einen Zuschuss von 50 Millionen Euro - damals wurden die Gesamtkosten aber noch auf 150 Millionen Euro geschätzt.

Seitdem hat sich das Vorhaben auch in einem anderen Punkt geändert: Während früher eine Generalsanierung der Hochstraße beabsichtigt war, muss das Bauwerk nach Ansicht von Experten abgerissen werden. 2014 entschied sich der Stadtrat für eine ebenerdige Straße. Im selben Jahr signalisierte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer eine Förderung von 70 Millionen Euro.

Im Vorjahr verfeinerten die Ingenieurbüros die Planung für die Stadtstraße und präsentierten Vorschläge zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Darüber soll der Stadtrat in diesem Jahr entscheiden.

Bevor der Abriss der Hochstraße Nord beginnt, müssen indes noch wichtige Umleitungsstrecken in der Region saniert werden. Dazu zählen die A 6 bei Mannheim-Sandhofen, aber auch die Hochstraße Süd. Wann dort die 25 Millionen Euro teuren Arbeiten beginnen, ist offen. Denn auch hier steht eine Finanzierungszusage aus.