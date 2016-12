Fitness folgt auf Festtagsbraten

Ludwigshafen. Auf den Festtagsbraten folgt die Fitnessmedaille: In der Leichtathletikhalle neben dem Südwest-Stadion geht es schon kurz vor Beginn der traditionellen "Last Minute"- Veranstaltung für das Sportabzeichen ziemlich hoch her. Die Prüfer begeben sich zu ihren Stationen, die Sportler, zu erkennen an bunter Kleidung mit zahlreichen Aufdrucken verschiedener Vereine, überlegen sich, in welcher Reihenfolge sie die Prüfungen machen wollen, und mittendrin schwirrt emsig die Organisatorin und Moderatorin umher: Leichtathletik-Urgestein Ulla Walther-Thiedig, die die Veranstaltung seit 2008 organisiert. In aller Ruhe beantwortet sie die Fragen der Sportler - von Kindern bis hin zu Senioren ist jedes Alter präsent.

"Das Sportabzeichen zwischen den Jahren, quasi auf den letzten Drücker, habe ich damals ins Leben gerufen. Ich wollte Leuten, die wegen Krankheit oder Urlaub die Prüfungen verpasst haben, die Möglichkeit geben, diese nachzuholen", so Walther-Thiedig, ehemalige deutsche Meisterin und mehrmalige Pfalzmeisterin über 100-Meter Hürden. Etwa 65 Leute sind es um kurz nach elf Uhr, in der Schwimmhalle haben sich etwa 20 Schwimmer angemeldet. "Wahrscheinlich werden es bis nachher um die hundert Leute, wie in den letzten Jahren", so Walther-Thiedig. In den ersten Jahren habe dies noch anders ausgesehen: "Da waren mehr Prüfer als Sportler hier." Auf die Frage, warum Menschen überhaupt das Sportabzeichen absolvieren, antwortet die Organisatorin: "Für die einen ist es ein ganz persönlicher TÜV, sie wollen schauen, wie fit sie sind. Bei der Polizei und beim Zoll braucht man es für die Bewerbung."

Kandidaten wirken topfit

Das Deutsche Sportabzeichen Das Deutsche Sportabzeichen wird vom Deutschen Olympischen Sportbund in den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold verliehen. Es gilt als höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wurde erstmals 1913 vergeben. Teilnehmer müssen - getrennt nach Geschlecht und Altersklassen - Leistungen erbringen, die sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination orientieren. Außerdem muss ein Nachweis über die Schwimmfertigkeit erbracht werden.

Gleich in vier Disziplinen müssen die Teilnehmer sich beweisen, um das Abzeichen zu bekommen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. In jeder Sparte darf man sich eine Sportart aussuchen, zum Beispiel einen 3000-Meter-Lauf bei "Ausdauer". Die Herausforderung lautet: Man muss mindestens Bronze erreichen, um das Sportabzeichen zu bekommen - untrainiert läuft gar nichts, erst recht nicht nach der Weihnachtszeit mit Braten, Glühwein und Plätzchen.

Doch die Anwärter wirken so, als hätte es diese Weihnachtslethargie gar nicht gegeben, sie sind topfit. Oberbürgermeister-Kandidat Peter Uebel ist mit seinem 22-jährigen Sohn Felix gekommen. "Ich mache das Abzeichen jedes Jahr, dieses Jahr habe ich im Frühjahr einen Teil absolviert, die restlichen beiden Prüfungen, Weitsprung und 3000-Meter-Lauf, hole ich heute nach. Für mich ist es eine Herausforderung, mein Sohn dagegen ist Leichtathlet, ihm fällt es leichter", meint Uebel, der hauptsächlich zu Urlaubszeiten trainiert.

Vom Handball-Verein Eppelheim ist Nadjeschda Bartels angereist. "Ich komme ursprünglich aus Ludwigshafen und mache jedes Jahr mit anderen Familienmitgliedern das Abzeichen", so die 24-jährige Studentin. "Nicht alle Sachen fallen mir leicht, mit dem Weitsprung kämpfe ich." Auch zur persönlichen Tradition des Vehra-Vorsitzenden Jürgen Hundemer gehören die Prüfungen. "Heute muss ich noch zum Schwimmen und Hochsprung, dann habe ich mein 20. Abzeichen, mein kleines Jubiläum. In meiner Zeit als Geschäftsführer der Barmer habe ich ein Netzwerk zu Sportvereinen aufgebaut, denn Sport und Krankenkassen passen gut zusammen", sagt Hundemer, der den Last-Minute-Termin nutzt, weil ihn eine Knieverletzung zurückgeworfen hatte.

Auch Kinder zeigen sich von ihrer sportlichen Seite. Der neunjährige Emmanuel vom ABC Ludwigshafen ist mit seinen Eltern und seinem Trainer Peter Engbarth gekommen. "Emmanuel ist erst seit fünf Wochen im Verein, doch er ist so sportlich, dass er jetzt schon das Abzeichen machen kann." Das Bronze-Limit seiner Altersklasse im Weitsprung hat er bereits geschafft, nun berät ihn die Organisatorin persönlich, welche Disziplin er noch belegen könnte: "Vielleicht Seilspringen - natürlich kannst du auch Zwischensprünge machen."

Es gibt viele Möglichkeiten, um das Sportabzeichen zu erreichen. Mit mehr Zeit und Training klappt es 2017 bei dem einen oder anderen vielleicht auch früher als beim "Last-Minute"-Termin.