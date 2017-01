Fußballer suchen Stadtmeister

Packendes Duell: Der FC Arminia (schwarzes Trikot) gewann das Finale im Vorjahr gegen SV Ruchheim. © Prosswitz

Ludwigshafen. Nirgendwo in Rheinland-Pfalz und in Nordbaden gibt es ein Hallenfußball-Ereignis mit solcher Tradition: Zum 36. Mal wird die Ludwigshafener Stadtmeisterschaft ausgetragen. 16 Mannschaften bestreiten am Sonntag, 15. Januar, das Turnier in der Ebert-Halle, das um 9 Uhr beginnt. Der FC Arminia 03 Ludwigshafen, der den ersten Wettbewerb 1982 gewann, ist nach seinem inzwischen siebten Turniersieg der Titelverteidiger in diesem Jahr.

Insgesamt acht Vereine wurden schon einmal Hallenmeister. Der SV Südwest Ludwigshafen holte zehn Titel, der FSV Oggersheim neun. BSC Oppau und FC Croatia kommen auf jeweils drei Meisterschaften, SV Maudach, MSV Ludwigshafen und Ludwigshafener SC auf jeweils eine.

Siegprämien zweitrangig

Für die 16 Teilnehmer des Turniers konnten sich aus der B-Klasse ASV Edigheim, SV Maudach, KSV Amed, FSV Oggersheim, GSV Ellas, FG Nord und der Polizei-SV Grünweiß qualifizieren. Aus der A-Klasse kommen VfR Friesenheim, Alemannia Maudach, FC Croatia und ESV 1927 Ludwigshafen dazu.

Die besten Aussichten auf den Turniersieg räumen Experten dem Oberligisten FC Arminia 03 ein, der im Vorjahr das Endspiel erst im Neunmeterschießen gegen den SV Ruchheim gewann. Chancen haben aber auch andere Teams wie Ludwigshafener SC (Verbandsliga), BSC Oppau (Landesliga), SV Südwest und SV Ruchheim (beide Bezirksliga). Doch Sport-Bürgermeister Wolfgang van Vliet sieht das anders: "Das Faszinierende an den Stadtmeisterschaften ist für mich, dass es einfach keine Favoriten gibt."

Eine besondere Motivation ist bei einem Turnier, in dem jeder den Gegner bestens kennt, nicht erforderlich. So sind die Siegprämien von 600 Euro für den Sieger, 400 Euro für den Zweiten, 200 Euro für den Dritten und 100 Euro für den Vierten eher zweitrangig. Alle anderen Teilnehmer erhalten 50 Euro. Zusatzpreise gibt es für den besten Torhüter, Torschützen und Feldspieler sowie für die fairste Mannschaft.

Gespielt wird nach den Regeln wie bisher: Jedes der insgesamt 32 Spiele dauert zwölf Minuten. Ab dem Viertelfinale geht es im K.o.-System immer um den Sieg, notfalls mit Strafstoßschießen. Jede Mannschaft besteht aus vier Feldspielern und einem Torhüter, sieben Spieler können eingewechselt werden. Als Schiedsrichter sind Marco Deyerling (SV Ruchheim), Martin Griebe (FV Rockenhausen), Adrian Kokott (SG Limburgerhof) und Jens Schmidt (SV Studernheim) eingesetzt.

Die Cheforganisatoren um Thomas Gerling, Winfried Ringwald und Jens Rückert können sich bei Gesamtkosten um rund 15 000 Euro auf einen Sponsorenpool mit der BASF an der Spitze stützen. Gerling: "Wir wollen die rund 70 Helfer nicht vergessen. Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz würde so ein Turnier mindestens 40 000 Euro kosten." rs