Gasaustritt in Maudach

Ludwigshafen. Wegen eines Defekts an der Heizungsanlage ist gestern Gas in einem Einfamilienhaus in Maudach ausgeströmt. Dies teilten die Technischen Werke (TWL) als Ursache auf "MM"-Anfrage mit. Mehrere Häuser in der Hindenburgstraße wurden daraufhin evakuiert. Fünf Personen mussten nach Angaben der Feuerwehr ihre Gebäude verlassen, bis der Schaden nach gut drei Stunden repariert worden war.

Die Besitzerin eines Einfamilienhauses hatte gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie Gasgeruch im Keller festgestellt hatte. Messungen ergaben, dass sich im gesamten Gebäude Gas befand. Dem Rohstoff wird ein stark riechendes Duftmittel beigemischt, so dass laut TWL auch kleine Mengen wahrgenommen werden können. Die Feuerwehr räumte das Haus und angrenzende Anwesen. Die Bewohner kamen im benachbarten Gemeinschaftshaus unter. Zudem wurden alle Autos weggefahren und der Straßenabschnitt gesperrt. Unterdessen nahm die Behörde Messungen auf der Straße vor, um etwaige Leckagen außerhalb des Gebäudes festzustellen. Die Feuerwehr war zwei Stunden lang mit fünf Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz.

"Kein Zusammenhang"

Bereits vor fünf Tagen war in einem Einfamilienhaus in Oggersheim Gas ausgetreten - ebenfalls wegen eines Lecks am hauseigenen Anschluss. Nach TWL-Angaben gibt es keinen etwa witterungsbedingten Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen. Die Häufung binnen weniger Tage sei Zufall. Bei einem Gasaustritt sollten Hausbewohner sofort alle Flammen löschen, keine elektrischen Geräte mehr benutzen und keine Lichtschalter mehr betätigen. Die Leitstelle der TWL ist rund um die Uhr unter Tel. 0621/5 05-11 11 erreichbar. ott