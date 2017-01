Geld fließt in Straßenausbau

Ludwigshafen. Zum Neujahrsempfang in der Gartenstadt hatte Ortsvorsteher Klaus Schneider ins Dr. Hans Bardens-Hauses eingeladen. Vor rund 200 Gästen richtete Schneider in seinem Jahresrückblick sein Augenmerk zuerst auf die Bewältigung der Asylproblematik: "Dank der Zusammenarbeit von Verwaltung und Ehrenamt musste kein Gesellschaftshaus und keine Turnhalle belegt werden." Die 100 Flüchtlinge, die vorerst in einer Halle in der Wollstraße untergebracht waren, ziehen demnächst in die dort gebauten beiden Punkthäuser ein.

Einen Ausblick gab Schneider auf die Verwendung der Finanzmittel des bevorstehenden Doppelhaushaltes: Für die Gartenstadt sind 2017 Investitionen von 380 000 Euro und 2018 von 1,79 Millionen Euro veranschlagt. Die Beträge sollen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, des Kanalsystems und den Ausbau eines Teilabschnitts der Salzburger Straße verwendet werden.

Keller zieht sich zurück

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Gartenstadt, Manfred Keller, der dieses Amt seit 1963 innehat, kündigte in seiner Rede seinen Rücktritt an. "Ich richte meine letzten Grußworte an Sie", so Keller, der sich stark eingesetzt hatte für die Partnerschaft der Gartenstadt mit den Gemeinden Fügen und Fügenberg im Tiroler Zillertal, die seit 1983 besteht. Auch wenn die 100-Jahr-Feier des Ortsteils bereits drei Jahre her ist, gibt es einen Anlass, sich erneut mit der Ortsgeschichte zu befassen: Das Gartenstadtbuch von Heinz Trasch vom Förderverein 100 Jahre Gartenstadt, das der Autor persönlich vorstellte. Auf 345 Seiten verfolgt es die Geschichte des Stadtteils, von der industriellen Entwicklung im 19. Jahrhundert und der Gartenstadtbewegung in England bis in die Gegenwart. Erhältlich ist das Buch im Ortsvorsteher-Büro. Am Mittwoch, 18. Januar, 16 Uhr, liest der Autor in der Stadtteilbibliothek, Königsbacher Straße 14.

Das Programm des Neujahrsempfangs gestalteten der Schülerchor der IGS Gartenstadt, Margit Bugiel mit einem Gesangssolo, begleitet am Klavier von Julia von Blohn, und die Jazztanzgruppe des LSC unter der Leitung von Jennifer Laudenbach. Die Narren der Mauerblümchen, Mondglotzer und Glücksritter stimmten auf die Fasnachtszeit ein.