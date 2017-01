Geld für Kirchner-Gemälde

Hack-Museumschef René Zechlin vor dem Kirchner-Gemälde. © Rittelmann

Ludwigshafen. Die Landesstiftung für Kultur leistet einen Beitrag dafür, dass das Gemälde "Urteil des Paris" von Ernst Ludwig Kirchner im Hack-Museum bleiben kann. Sie unterstützt den Ankauf des kunsthistorisch bedeutsamen Bildes, das unter die Kategorie NS-Raubkunst fällt, mit 200 000 Euro. Dies gaben Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, und Kulturminister Konrad Wolf gestern bekannt. Das doppelseitig bemalte Werk von 1912/13 sei eines der Hauptexponate in der expressionistischen Sammlung des Museums und eines der bedeutendsten Gemälde von Rheinland-Pfalz, betont die Stiftung. Deshalb sei sein nun "dauerhaft gesicherter Verbleib in Ludwigshafen von besonderer Bedeutung". "Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag dazu, während der NS-Zeit geschehenes Unrecht nicht zu vergessen und daran zu erinnern, gerechte Lösungen zu finden" sagt Dreyer. Hintergrund: Das Gemälde gehörte einst dem jüdischen Unternehmer Alfred Hess, dem in der NS-Zeit Teile seiner Kunstsammlung entzogen wurden. 1957 tauchte das Kirchner-Gemälde in Köln wieder auf. Mit der Hess-Erbin vereinbarte die Stadt, dass das Werk nach einem Ankauf dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Im Frühjahr 2016 startete das Museum eine Spendenkampagne unter dem Motto "Erna muss bleiben". Nach Angaben der Stadt sind mehr als 86 Prozent der Gesamtsumme beisammen. Der Betrag für den Ankauf wird auf rund sechs Millionen Euro geschätzt, der Marktwert liegt jedoch um ein Vielfaches höher.

Zu den Großspendern zählen laut Stadtverwaltung die Kulturstiftung der Länder, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung und die Dr. Harald-Hack-Stiftung. Die Stadt beteiligt sich mit 300 000 Euro. ott