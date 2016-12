„Geschichten gehen zu Herzen“

Menschen in Ludwigshafen:

Ludwigshafen. . Ja, manchmal schlafe sie schlecht, sagt Marianne Speck. Seit vielen Jahren setzt sie sich für einen respektvollen Umgang mit Flüchtlingen ein. Sie kennt die Familien, ihre Geschichten und Schicksale. Aber dazu gehören eben auch die traurigen Erlebnisse. Etwa wenn eine Familie abgeschoben wird, obwohl sie versucht hat, sich gut zu integrieren. "Da sind schon Geschichten bei, die einem zu Herzen gehen."

Vor kurzem hat Marianne Speck zusammen mit drei anderen Ludwigshafenerinnen den "Ehrenpreis der Offenen Welt" der Pfalzbau-Bühnen bekommen. Für ihr ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge. Rummel um ihre Person findet die 72-Jährige aber unnötig. "Es ist natürlich gut, wenn Ehrenamtliche geehrt werden", sagt die Frau mit den feuerroten Haaren in ihrer Küche in Friesenheim. Viel wichtiger aber sei, dass sich die Bedingungen für Flüchtlinge in der Stadt änderten.

Anfang der 90er Jahre hatte Speck begonnen, sich dem Thema zu widmen, das sie seitdem nicht wieder losgelassen hat. Damals praktizierte sie als Allgemeinmedizinerin im Hemshof, nicht weit entfernt war ein Haus für Asylbewerber. Als die Bewohner in die Unterkunft im Rampenweg umziehen mussten, wurde sie auf die dortigen Zustände aufmerksam: 160 Menschen auf engstem Raum, Lebensbedingungen, die für sie nicht tragbar waren.

Marianne Speck Marianne Speck hat bis 2009 als Allgemeinmedizinerin gearbeitet - und in ihrer Praxis im Hemshof auch viele Flüchtlinge behandelt. 2011 gründete sie mit Christel Aderhold die Bürgerinitiative "Respekt: Menschen", später entstand daraus der gleichnamige Verein. Im vergangenen Oktober erhielt Marianne Speck den Ehrenpreis der Pfalzbau-Bühnen - gemeinsam mit Dolly El-Gandhour, Monika Doll und Natice Orhan-Daibel. Marianne Speck wohnt in Friesenheim. Ihr ehrenamtliches Engagement komme inzwischen einem Halbtagsjob gleich, erklärt die 72-Jährige - und den Rest der Zeit nehmen ihr Mann und ihr Garten in Anspruch.

Bürgerinitiative gegründet

"Als ich 2009 in den Ruhestand ging, habe ich überlegt: Womit könnte ich meine Zeit verbringen, außer Französisch zu lernen?", erzählt Marianne Speck. Die Antwort war nicht überraschend. Sie meldete sich bei der Diakonie, begleitete Asylbewerber bei Behördengängen. Später gründete sie mit Christel Aderhold die Bürgerinitiative "Respekt: Menschen!". Deren Ziel: Flüchtlinge sollen respektvoll behandelt werden und anständig in der Stadt leben können. "Hilfsorganisationen arbeiten oft ziemlich schwerfällig", sagt Speck. Mit einer Bürgerinitiative habe man dagegen viele Freiheiten gehabt. Vor allem traute sich die Medizinerin auch, sich zu beschweren, Missstände anzuprangern.

2009 nahm Ludwigshafen gerade mal 23 neue Flüchtlinge im ganzen Jahr auf, danach wurden es Jahr für Jahr mehr. Seit der großen Fluchtbewegung im vergangenen Jahr gibt es viele Ehrenamtliche und Initiativen, Marianne Speck selbst hat sich auf die Unterkunft im Rampenweg spezialisiert. Und sie hat beobachtet, dass die große Zahl an Flüchtlingen auch etwas verändert hat. Was die Behörden früher als unmöglich bezeichneten, ist inzwischen machbar. Etwa wenn es um die Suche nach Wohnungen und Unterkünften geht. "Die große Menge hat unheimlich viel Bewegung reingebracht."

Speck ist sich bewusst, dass für einen respektvollen Umgang mit Flüchtlingen Überzeugungsarbeit nötig ist - auch in der Bevölkerung. "Es ist natürlich ein Problem, wenn Einheimische denken: Die nehmen uns alles weg." Respekt fordert sie deshalb nicht nur für Flüchtlinge ein, sondern auch für andere Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben. Die "Zu-kurz-Gekommenen", wie sie sagt. Die Wohnbedingungen in den "roten Blocks" in der Bayreuther Straße findet sie unzumutbar - nicht nur für Asylbewerber, auch für die Obdachlosen, die dort einquartiert werden.

Ob es die schwierige Wohnungssuche für Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis ist oder die mühsame Aufgabe, geflüchtete Kinder in Kitas und Schulen unterzubringen: "Man läuft bei diesem Thema oft mit dem Kopf vor die Wand", sagt Marianne Speck. Die Stadt und andere Verwaltungsebenen handeln ihrer Meinung nach immer noch zu schwerfällig. "Früher dachte ich: Wenn die Flüchtlinge Deutschland wieder verlassen müssen, haben sie wenigstens mal eine gut funktionierende Verwaltung kennengelernt. Aber das stimmt nicht."