Großes Angebot für kleines Geld

Ludwigshafen. Ein wenig erinnert es an einen Flohmarkt, wenn man durch die Glastür in der Kaiser-Wilhelm-Straße 15 ins Innere des Kaufhauses tritt. Regale, die vor lauter Kleidern beinahe überquellen, säumen den vorderen Abschnitt. Ein Wühltisch steht direkt im Eingangsbereich. Auf ihm stapeln sich Taschen und Rucksäcke. Kaum ein Etikett zeigt einen höheren Preis an als zehn Euro. Tiefer im Inneren des Geschäfts stößt man auf eine große Auswahl Geschirr - Tassen, Teller, Eierbecher. Dazwischen Spielzeuge und Schallplatten. Auf dem Boden stehen einige Röhrenfernseher. Zehn bis 15 Euro sollen sie kosten.

Rabatt mit Sozialpass

"Wir verlangen hier nur symbolische Preise", sagt Jürgen Rohr. Er ist Kaufmännischer Leiter des sozialen Kaufhauses, das hier vor zwei Monaten eröffnet hat. Mitten in Ludwigshafen, in den alten Räumlichkeiten des Einrichtungshauses Dörr. Alles, was es hier zu kaufen gibt, ist gespendet. Ein Glas gibt es ebenso für einen Euro wie ein T -Shirt. "Bei uns ist jeder willkommen", sagt Rohr. "Aber wir richten uns natürlich speziell an ärmere Menschen."

Das soziale Kaufhaus Das soziale Kaufhaus in Ludwigshafen hat Mitte Oktober des vergangenen Jahres in der Kaiser-Wilhelm-Straße 15 in der Innenstadt eröffnet. Es richtet sich vor allem an einkommensschwache Menschen. Dort werden nur gespendete Artikel verkauft. Das Kaufhaus hat täglich von zehn bis 17 Uhr geöffnet, samstags von zehn bis 15 Uhr. Spenden sind willkommen und können vor Ort abgegeben werden.

Wer einen Sozialpass besitzt, bekommt auf die ohnehin schon niedrigen Preise nochmals 20 bis 30 Prozent Rabatt, erklärt der 61-Jährige. "Es ist ja nichts Neues, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht", sagt Rohr. "Wir wollen es ärmeren Menschen ermöglichen, sich auch einmal neue Sachen zu kaufen", erklärt er.

Betrieben wird das Kaufhaus vom Unternehmen Fair Tex. In Bad Dürkheim hat die soziale Wiederverwertungsgesellschaft ebenfalls ein Geschäft für Einkommensschwache eröffnet. "Im Februar soll noch eine weitere Filiale in Kaiserslautern folgen", kündigt Jürgen Rohr an. Die Standortsuche in Ludwigshafen gestaltete sich indes alles andere als einfach. "Wir haben lange gesucht", so Rohr. Das Gebäude mitten in der Stadt sei nun zwar optimal, doch die teure Miete für die Räumlichkeiten mache durchaus Probleme.

"Das Geschäft läuft zwar ganz ordentlich, doch es könnte noch besser sein", sagt der Leiter. "In Zukunft hoffen wir auch, noch intensiver mit der Stadt zusammenarbeiten zu können." Denn nicht nur hinsichtlich der Kundschaft versteht sich das Fair Tex-Kaufhaus als sozial. Auch bei den Mitarbeitern handelt es sich zum Teil um Langzeitarbeitslose oder Menschen mit Behinderung. "Wir haben Kooperationen mit dem Jobcenter und dem Wichern-Institut zur Rehabilitation psychisch kranker Menschen", berichtet Rohr.

Hohe Spendenbereitschaft

In Bad Dürkheim seien zudem einige Flüchtlinge involviert, die beim Sortieren der Ware oder bei der Lieferung von Möbeln helfen. "Sowas wünsche ich mir auch hier in Ludwigshafen", sagt der 61-Jährige.

Eleonore Räuchle und Jürgen Schulze helfen beide ehrenamtlich im sozialen Kaufhaus aus. "Ich bin fast jeden Tag hier", sagt Schulze. "Es macht Spaß, und abends falle ich todmüde ins Bett", erzählt er lächelnd. Auch er hat einen ganzen Keller voller Dinge gespendet, die er nicht mehr brauchte. "Wir freuen uns, dass es noch so viele Menschen gibt, die ihre Sachen hergeben", sagt Jürgen Rohr. Wie zur Bestätigung betritt eine Frau mit praller Plastiktüte das Geschäft. Alles Spenden. Überwiegend Kleider für Kinder. "Ich habe die sonst immer in den Kleidercontainer geworfen", sagt die Frau, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte. "Jetzt habe ich erfahren, dass es das Kaufhaus gibt, und finde das ganz klasse."

Abgelehnt wird im Sozialkaufhaus so gut wie nichts. "Wir haben genug Lagerraum", erklärt der Kaufmännische Leiter. "Nur allzu große Möbelstücke können wir nicht annehmen." Aus gutem Grund, denn das Kellergeschoss ist schon ziemlich vollgestellt mit Schränken, Vitrinen, Sofas und Betten. Vor allem Betten und Tische wurden zur Weihnachtszeit einige verkauft, sagt Rohr. Ansonsten seien besonders Kleider gefragt. Im Erdgeschoss sieht sich gerade ein Mann im mittleren Alter ein paar Jeans an. Er ist durch Zufall auf das Kaufhaus gestoßen. Zehn Euro kostet die Hose. "Genau richtig für den knappen Geldbeutel", sagt er. "Normalerweise kostet die 150 Euro", sagt Eleonore Räuchle von der Kasse aus. Der Mann kauft die Jeans. Seinen Namen möchte auch er lieber nicht nennen.