Grundwasser öfter kontrolliert

Ludwigshafen. Monatelang wurde untersucht, nun steht fest: Die Stadt richtet an zwei Standorten im Süden Maudachs insgesamt sechs zusätzliche Messstellungen ein, sagt Projektleiterin Judith Rader auf "MM"-Anfrage. Damit soll das Grundwasser um die frühere BASF-Mülldeponie besser überwacht werden. Die Bohrungen nordwestlich des Gewerbegebiets Unterer Grasweg dauern bis März. Bislang wird die Umgebung der zwölf Hektar großen Altlastenfläche mit 38 Messstellen kontrolliert. Um die hohen Schadstoffbelastungen mit Schwermetallen und aromatischen Kohlenwasserstoffen zu reduzieren, sollen fünf Sanierungsbrunnen ab Sommer 2017 das Grundwasser reinigen.

Bis 51 Meter tief

Im Vorfeld für das 2,7 Millionen Euro teure Vorhaben benötigte die Stadt aber noch detailliertere Erkenntnisse darüber, wie die Wasserströme im Erdreich verlaufen. Dazu dienten 24 Sondierungsbohrungen im Herbst. Damit erkundete die Stadt auch geeignete Standorte für die zusätzlichen Messstellen. Ergebnis: Im Abstand von 100 Metern werden südlich der Umgehungsstraße zwei Kontrollpunkte mit jeweils drei Messstellen installiert. "Diese liegen in einer Tiefe von 18, 40 und 51 Meter", erläutert die Projektleiterin das Konzept.

Ehemalige BASF-Deponie Von 1955 bis 1966 betrieb die BASF die zwölf Hektar große Deponie. Sie lagerte insgesamt 780 000 Kubikmeter Abfälle ab. Bauschutt, Betriebsmüll, Schlacke und Asche wurden deponiert. Genaue Unterlagen gibt es nicht, dies war damals laut BASF nicht üblich. 1959 kaufte die Stadt das Gelände. Dort siedelten sich 19 Firmen an, hinzu kam der städtische Bauhof. Eine 500 Meter lange Dichtungswand wird zehn Meter tief verankert. Die fünf Sanierungsbrunnen sind zwischen zehn und 20 Meter tief.

Mit ohrenbetäubendem Lärm treiben Mitarbeiter der Firma ABT Wasser und Umwelttechnik auf einem Geländestreifen zwischen Himbeersträuchern und Gemüseacker die Rohre ins Erdreich. Weil der Lärm in den angrenzenden Gebäuden zu hören ist, darf nur während der üblichen Arbeitszeiten gebohrt werden - aber weder nachts noch an Sonn- und Feiertagen. Über Weihnachten und Neujahr ist eine 14-tägige Pause vorgesehen. Am 9. Januar werden die Arbeiten wieder beginnen.

Von den Schadstoffen im Grundwasser geht nach Ansicht der Stadtverwaltung "keine akute Gefährdung" für die Trinkwasserversorgung aus. Im oberen Grundwasser der früheren Deponie, auf der sich seit 40 Jahren zahlreiche Gewerbegebiete angesiedelt haben, seien die Werte für Ammonium, Sulfate und Nickel erhöht, verbindliche Grenzwerte für diese Bereiche gebe es jedoch nicht. Bei den Pflanzenschutzmitteln (Leitparameter: Mecoprop) würden die Grenzwerte nicht überschritten.

2004 hatte indes ein Gutachter von einem "relevanten Gefährdungspotenzial durch Spuren- und Deponiegase" gesprochen, zwei Jahre später ging eine Pilotanlage zur Bodenluftabsaugung in Betrieb. Das genaue Sanierungskonzept wurde in diesem Jahr von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) genehmigt. Um die Ausbreitung der Schadstoffe zu unterbinden, werden nicht nur fünf Reinigungsbrunnen gebaut. Hinzu kommt eine 500 Meter lange Dichtwand, die zehn Meter tief im Erdreich verankert wird.

Anwohner werden informiert

Diese Maßnahmen stellte die Stadt den Anwohnern bei einer Versammlung im Oktober vor. Im Frühjahr soll die Detailplanung folgen, sagte die Projektleiterin. Darüber würden die Anlieger ebenfalls wieder informiert - entweder schriftlich oder in einer zweiten Versammlung.

Auf rund 160 000 Euro belaufen sich die Gesamtkosten für die zusätzlichen Bohrungen und Untersuchungen. Die Hälfte des Betrags übernimmt die BASF, die die Deponie bis 1966 betrieb. Eine Kostenteilung vereinbarten Stadt und Anilin auch für die Grundwasserreinigung.

Dies war aber nicht unumstritten: Im Sommer hatten Grüne und FDP im Stadtrat gefordert, dass die Anilin als Verursacherin der Altlasten mindestens 80 Prozent der Kosten übernehmen soll. Dies lehnten die anderen Fraktionen ab. Baudezernent Klaus Dillinger (CDU): "Die Stadt hatte in den 1950er Jahren die Ablagerungen genehmigt, daher tragen wir eine Mitverantwortung. Die Kostenteilung ist gerechtfertigt."