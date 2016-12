Grünes Licht für Grünkonzept

Zugewucherte Randstreifen an Straßen (wie hier in der Hohenzollernstraße) soll es nach dem Willen der Stadt künftig nicht mehr geben.

Ludwigshafen. Wucherndes Unkraut und Sträucher an Straßenrändern sowie ungepflegte Parks sollen bald der Vergangenheit angehören. Einstimmig befürworteten die Fraktionen im Werksausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) das neue Grünkonzept der Verwaltung. Demnach will die Stadt mehr Personal einsetzen und bis 2020 ihre jährlichen Ausgaben von 7,7 Millionen Euro auf zehn Millionen Euro steigern. Einhellig forderten die Parteien aber auch, die Ortsbeiräte zeitnah zu informieren, damit diese bei Schwerpunkten einzelner Maßnahmen mitbestimmen können.

"Das neue Konzept sollte bereits im Frühjahr in den Stadtteilen vorgestellt werden. Es reicht nicht, dass wir die offizielle Genehmigung des Doppelhaushalts 2017/18 abwarten, die für den Frühsommer zu erwarten ist", stellte Hans Mindl (SPD) klar. Auch Rita Augustin-Funck (CDU) drängte auf eine frühzeitige Einbindung der Ortsbeiräte. "Denn in den Stadtteilen gibt es viel Grün."

Erfreut zeigte sie sich darüber, dass im neuen Konzept weniger Kleinstflächen ("Briefmarken-Grün") berücksichtigt werden, sondern der Schwerpunkt auf größeren Grünanlagen liege. Ähnlich sieht dies Udo Scheuermann (SPD): "Viele winzige Flächen wurden nach Straßenbaumaßnahmen begrünt. In diesen Fällen sollten sich Tiefbau- und Grünflächenamt darüber absprechen, ob diese weiter gepflegt oder aufgegeben werden sollen."

"Eine Kehrtwende bei der städtischen Grünpflege ist absolut nötig", meinte Hans-Uwe Daumann (Grüne). Die Sparmaßnahmen hätten zu einer "Sackgasse" geführt. Zufrieden zeigte sich auch ein Vertreter des Personalrats: "Wir sind froh darüber, dass der Personalmangel in diesem Bereich offiziell bestätigt wurde."

Laut einer Untersuchung, bei der das Ingenieurbüro Steidle (München) eingeschaltet wurde, muss die Verwaltung die Arbeitsstunden um jährlich 55 000 auf 180 000 erhöhen, um ein Mindestmaß an Grünpflege zu gewährleisten. Schrittweise will die Stadt - wie berichtet - 40 Mitarbeiter mehr einsetzen. Sie plant dafür Neueinstellungen, zudem will sie Routinearbeiten an Fremdfirmen vergeben.

Gutachterin sieht Spielraum

Die Aufgaben der städtischen Beschäftigten sind nach Angaben des Gutachtens in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewachsen. Während im Jahr 1982 ein Mitarbeiter noch 2,5 Hektar Grünfläche zu betreuen hatte, waren es 2015 bereits acht Hektar. Zumal die Stadt mit 45 Cent pro Quadratmeter Grün viel weniger ausgebe als vergleichbare andere Kommunen.

Nach dem neuen Konzept, das der Stadtrat am 12. Dezember verabschieden soll, werden alle Flächen in drei Bewirtschaftungsklassen eingestuft. Eine Intensivpflege, bei der der Rasen alle ein bis zwei Wochen gemäht wird, erhalten etwa Ebertpark und Ludwigsplatz. Für die meisten Anlagen an den Kitas und im Oppauer Park ist eine Standardpflege vorgesehen, eine Mindestpflege beispielsweise für den Friedenspark.

Die Pflegestandards sind damit aber noch nicht für alle Grünanlagen festgelegt. Gutachterin Anna Steidle: "Spielraum für die Diskussionen in den Ortsbeiräten gibt es etwa bei den Quartierparks und dem Straßenbegleitgrün."