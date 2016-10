Grünes Licht für Tempo 30

Nachts nur noch Tempo 30 in der Sternstraße - ob das für die Anwohner eine Entlastung in punkto Lärm bringt, will die Stadt schon seit längerem in einem Pilotprojekt testen. Allerdings stand bisher noch die Genehmigung durch die zuständige Behörde, den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, aus. Jetzt gibt es grünes Licht für das Vorhaben. Das teilte Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) gestern im Umweltausschuss des Stadtrats mit.

Das Tempolimit in der Sternstraße ist Teil des Lärmaktionsplans der Stadtverwaltung, dem der Umweltausschuss gestern Nachmittag in seiner Sitzung zustimmte. Wann ge- nau in der viel befahrenen Durchgangsstraße die ersten Tempo-30-Schilder aufgestellt werden, wolle man in den nächsten Tagen festlegen, so Dillinger.

Anwohner werden befragt

Hohe Stickoxid-Belastung und Luftreinhalteplan Der Grenzwert bei Stickoxid gilt seit 2010. Es gibt seit 2014 nur noch drei Luftmess-Standorte, die Heinigstraße ist in der Stadtmitte. Mit seiner Zustimmung zum Lärmaktions- und zum Luftreinhalteplan empfiehlt der Umweltausschuss dem Stadtrat, die beiden Vorlagen zu beschließen. Darüber soll der Stadtrat am 12. Dezember entscheiden. Stimmt er zu, können beide Pläne Anfang 2017 in Kraft treten. Infos zu den Plänen finden sich im städtischen Internet-Auftritt unter www.ludwigshafen.de

Geplant sei, zunächst noch einmal zu messen, mit welcher Geschwindigkeit Autos bisher in der Straße unterwegs sind. Wenn die Schilder installiert wurden, sind weitere Messungen in regelmäßigen Zeitabständen geplant. Schließlich sollen dann die Anwohner befragt werden, ob das Tempolimit aus ihrer Sicht überhaupt etwas bringt. Unter anderem wolle man herausfinden, ob die Begrenzung auch Autofahrer abschrecke, die besonders schnell unterwegs sind. Gerade durch sie würden Anwohner nachts wach. Neben dem Lärmaktionsplan stimmte der Umweltausschuss gestern auch dem Luftreinhalteplan zu, der - wie der Name schon sagt - für bessere Luft in der Stadt sorgen soll. Hier ist vor allem die Stickstoffdioxidbelastung ein Problem. Die Maßnahmen, mit denen die Stadt dem entgegenwirken will, sind vielfältig - sie reichen von einem besseren Radwegenetz bis zum Ausbau der Fernwärmeversorgung und der energetischen Sanierung städtischer Gebäude. Auch ihren Fuhrpark will die Stadt umweltfreundlicher gestalten und unter anderem noch in diesem Jahr ein Hybrid-Müllfahrzeug anschaffen.

Für Sabine Gerassimatos, die für die Linke im Stadtrat sitzt, geht der Luftreinhalteplan allerdings nicht weit genug. Sie stimmte gestern deshalb als einzige im Umweltausschuss gegen die Vorlage. Unter anderem sei nicht nachvollziehbar, warum die Stadt nur ein Hybrid-Müllfahrzeug anschaffe und sonst weiter auf herkömmliche Modelle setze. Um den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren, müssten nach Ansicht Gerassimatos' zudem die Stadtbahnverbindungen am Abend ausgebaut werden. "Viele Schichtarbeiter, zum Beispiel bei der BASF, fahren mit dem Auto zur Arbeit, weil sie abends sonst nicht mehr nach Hause kommen", so die Stadträtin.

Warnung vor höheren Gebühren

Umweltdezernent Dillinger wies die Forderungen zurück. Würde man bei der Müllentsorgung schnell und in größerem Umfang auf Hybrid-Fahrzeuge umsteigen, verursache das hohe Kosten. Diese würden sich wiederum in höheren Müllgebühren niederschlagen.

Neben den Plänen zur Lärm- und Luftreinhaltung sollte sich der Umweltausschuss gestern auch mit den verschiedenen Störfällen befassen, die sich in den vergangenen Monaten bei der BASF ereignet hatten. Das Thema stand schon seit längerem auf der Tagesordnung.

Da sich der Stadtrat nun allerdings in einer Sondersitzung am 7. November mit der Explosion bei dem Chemiekonzern befassen wird, die vergangene Woche drei Todesopfer forderte, nahm der Umweltausschuss das Thema einstimmig von der Agenda. Baudezernent Dillinger zufolge soll sich ein spezieller Koordinierungskreis bei der Stadt mit der Aufarbeitung des Unglücks befassen.