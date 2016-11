Haarschmuck aus alter Festplatte

"Umweltschutz beginnt im Kopf. Ausrangierte PC-Festplatten muss man nicht wegwerfen", sagt Luisa Hans. Mit einem zufriedenen Lächeln zeigt die 15-Jährige eine kleine Platine, die auf einer alten Zopfspange montiert ist und nun ihr Haar ziert. Mit Isis Jendahl und Selina Geschwill, Klassenkameradinnen der Gesamtschule Oggersheim, hat sie den ungewöhnlichen Kopfschmuck konzipiert und bei Konzerten und Schulfesten verkauft. Den Erlös stifteten die Jugendlichen für den Schulgarten, der dadurch erweitert werden konnte. Dies ist eines von zehn Beiträgen, die bei der Jugendaktion "ZeigsLU" ausgezeichnet und in der Jugendfreizeitstätte Melm präsentiert wurden.

Jugendliche verteilen Preisgeld

Zum dritten Mal hatten die Stadtverwaltung und die Ökumenische Fördergemeinschaft das Projekt ausgerichtet. Mit der von der BASF geförderten Aktion sollen die Jugendlichen dazu angeregt werden, sich für das Gemeinwohl oder ihr direktes Umfeld zu engagieren. Bei der Ausrichtung ihrer Beiträge waren ihnen keine Grenzen gesetzt. Mit kreativen und sportlichen Aktionen konnten sie sich ebenso beteiligen wie mit Forschungsarbeiten. Weitere Besonderheit: Die Jugendlichen entschieden selbst darüber, wie sie das Preisgeld von insgesamt 9000 Euro an die Gruppen verteilen.

Jugendprojekt „ZeigsLU“ An dem Projekt können sich Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren beteiligen. Die Gruppen müssen mindestens drei Personen umfassen. Die Jugendlichen entscheiden selbst über die Vergabe der Preisgelder von insgesamt 9000 Euro. Die zehn beteiligten Jugendgruppen wurden mit Beträgen zwischen 750 und 1000 Euro bedacht. Der städtische Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung organisiert das Projekt in Kooperation mit der Ökumenischen Fördergemeinschaft. Die BASF unterstützt finanziell das Projekt.

Bedacht wurden nicht nur die Oggersheimer Schülerinnen mit ihrem Zopfspangenprojekt, die von ihrer Lehrerin Brigitte Kromer und einem Medientechniker der Schule unterstützt wurde. Ausgezeichnet wurde auch ein Team der Jugendfarm Pfingstweide. Es entwickelte einen muskelbetriebenen Lift, um die Arbeit in den Gebäuden und Ställen der Freizeitanlage zu erleichtern. Eine andere Gruppe stellte ein mobiles Tonstudio zusammen, das in einem Koffer Platz findet und damit leichter zu transportieren ist.

Bei einer Präsentation aller Projekte spart die städtische Bereichsleiterin Sabine Heiligenthal nicht mit Lob. "Es sind in diesem Jahr viele hervorragende Beiträge zusammengekommen." Trotz mancher Schwierigkeiten seien alle Arbeiten noch rechtzeitig fertig geworden.

"Es war ganz schön schwierig, die schweren Holzplatten zu montieren", erzählt Kevin Mastio. Der 13-Jährige hat mitgeholfen, eine fünf Meter lange Graffitiwand an der Jugendfreizeitstätte Melm aufzustellen. Zusammen mit dem Sozialarbeiter Philipp Himmel betonierten die Jugendlichen zunächst die Verankerungen in den Boden ein. Michele Cirafisi bestrich die Spannplatten mit einer Lasur, bevor sie auf der Stellwand befestigt wurden. "Die Jugendlichen aus dem Stadtteil können nun mit Spraydosen an einer erlaubten Stelle ihr kreatives Talent zeigen", betont der Sozialarbeiter und fügt hinzu: "Die Graffitiwand ist schon etwas wetterfest und dürfte einige Jahre lang halten."

Erlös geht an Kindergarten

"Für uns war es auch eine Herausforderung, vor allem die vielen Telefonate", berichten die 13-jährigen Luisa Frank und Benedikt Wüst. Die beiden organisierten in der Gesamtschule Edigheim ein Benefizkonzert mit vier Musikgruppen. 690 Euro brachte der Abend ein. Mit diesem Betrag wurde auch ein Kindergarten unterstützt.

Bei dem Jugendprojekt gab es aber auch ganz andere Schwerpunkte: Eine Gruppe aus dem Treff International im Hemshof erarbeitete ein Tanzprojekt. Eine Oggersheimer Schülergruppe befasste sich unter dem Motto "Querdenker" mit dem Thema "Schwangerschaftsuntersuchungen im Wandel".