„Habe digitale Welt gerne miterlebt“

Eine stattliche Zahl Aniliner ist der Einladung der BASF ins Feierabendhaus gefolgt, wo der Chemiekonzern an drei Tagen seine Jubilare ehrt. Mehr als 1600 sind es in diesem Jahr, die eine Anerkennung für 50, 40 oder 25 Jahre Betriebszugehörigkeit erhalten. Darunter sind 16 Personen mit 50 Dienstjahren, 684 mit 40 und 901 mit 25 Dienstjahren.

Einer der goldenen Jubilare ist Armin Meyer. Der 65-Jährige trat 1966 im Alter von 15 Jahren in die BASF ein. "Ich kam damals mit dem Zug aus Saarbrücken und war beeindruckt von diesem riesigen Konzern", erinnert sich Meyer an seine Berufsanfänge und seine Ausbildung zum Chemielaboranten. "Wir durften in Limburgerhof in Jugendhäusern wohnen."

"Früher war alles Handarbeit"

Nach 50 Berufsjahren weiß Meyer viel zu erzählen. Als gelernter Chemielaborant hat er sich zum Physiktechniker weitergebildet und wurde vor einigen Jahren sogar Betriebsleiter. "Früher war alles noch Handarbeit, da gab es keine Computer", erinnert er sich gerne. "In der Messtechnik haben wir alles in Listen per Hand eingetragen, heute erfassen das Programme. Ich habe die digitale Welt gerne miterlebt", schwärmt er geradezu von den Veränderungen. Seine saarländischen Wurzeln sind auch nach all den Jahren in der Pfalz noch immer herauszuhören. "Meine Kollegen lästern immer darüber", erzählt er. "Aber in der Seele, bin ich ein echter Pfälzer."

"Das waren rund 50 685 Dienstjahre, die sie alle geleistet haben", hatte Vorstandsmitglied und Personaldirektorin Margret Suckale ausgerechnet. Trotz dieses freudigen Ereignisses erinnerte sie bei den Feierlichkeiten, wie auch der neue Betriebsratsvorsitzende Sinischa Horvat, an die verstorbenen und verletzten Mitarbeiter sowie deren Angehörige des Unglücks im Landeshafen Nord vor fünf Wochen. "Das hat uns noch näher zusammengebracht, das verbindet", sagten beide. "Wer zu uns kommt, der bleibt auch bei uns", so Suckale. Das sei mit ein Grund für den Erfolg des Unternehmens. "Langjährige Treue zeichnet Aniliner aus", fügte Horvat hinzu.

Martin Wilhelmy aus Grünstadt wurde für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt. Ihm gefalle vor allem die Vielfalt im Betrieb. Schon in der Schule habe er Interesse für Chemie gezeigt, erinnert er sich. Die Chemiefachwerkerin Helga Paul erhielt eine Auszeichnung für 40 Jahre. "Die Ausbildung war sehr gut, ich fühle mich hier einfach sehr wohl". Karl Heinz Riegel begann 1976 als Bürokaufmann. Die Kollegen und das Verhältnis zu seinen Vorgesetzen beschreibt er als wichtigstes Kriterium, bei der BASF geblieben zu sein.

Neben einem Menü bekamen die Geehrten eine Bühnenshow unter dem Motto "New York" geboten, bei der internationale Stars ihr Können zeigten.