Habekost tritt beim Auftakt auf

Anziehungspunkt: Eine begehbare Lichterkugel wird wie im Vorjahr (Bild) auf dem Ludwigsplatz aufgestellt. Am 21. November beginnt die Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt. © Ben Pakalski

Auf ein besonderes Schmankerl können sich die Besucher bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts freuen: Der Mundart-Comedian Christian "Chako" Habekost präsentiert auf dem Berliner Platz am 21. November Auszüge aus seinem neuen Programm "De Weeschwie'sch-Män". Vier Wochen lang folgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, etwa mit besinnlicher und fetziger Blasmusik, Soulklängen und Puppentheater. Um eine acht Meter hohe Weihnachtspyramide gruppieren sich wieder die Buden mit 60 Ausstellern und Imbissbetreibern. Die Stände sind - mit Ausnahme des Totensonntags - vom 18. November bis 23. Dezember geöffnet.

"Die Vielfalt an musikalischen Darbietungen ist einzigartig in der Metropolregion Rhein-Neckar", betont Michael Cordier, Geschäftsführer der Lukom. Gospelchöre treten auf dem Weihnachtsmarkt ebenso auf wie beispielsweise die Turmbläser Ruchheim, das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen, die Bläser-Formation Brass-Machine oder die Kolping-Kapelle.

Kindertheater an Wochenenden

Weihnachtsmarkt Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz ist vom Freitag, 18. November, bis zum 23. Dezember geöffnet. Am Totensonntag, 20. November, bleiben alle Buden geschlossen. Die Verkaufsstände bieten täglich von 11 bis 20 Uhr ihre Produkte an. Die Imbissstände sind täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt ist mit dem öffentlichen Nahverkehr auch über die S-Bahn-Haltestelle Ludwigshafen-Mitte gut erreichbar. Parkplätze stehen den Besuchern im nahegelegenen Walzmühle-Center zur Verfügung. Veranstalter des Marktes sind die Lukom und der Marketing-Verein. Weitere Informationen zum kompletten Rahmenprogramm unter www.ludwigshafen.de Der "Lichterzauber" illuminiert die Innenstadt vom 21. November bis 28. Januar 2017.

Der Betrieb auf dem Weihnachtsmarkt beginnt wie in den Vorjahren bereits am Freitag vor dem Totensonntag. "Dieser Termin ist den Schaustellern, die ja auch leben müssen, sehr wichtig", begründet Cordier den Startpunkt. Offiziell eröffnet wird die Budenstadt indes am Montag, 21. November, von Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Es folgt ein etwa 45-minütiger Auftritt von "Chako" Habekost auch mit humorvollen Anekdoten zur Adventszeit. Das Duo WolfsVoice & PianoReich umrahmt den Auftakt mit populären Weihnachtsliedern.

An junge Besucher richtet sich das Nachmittagsprogramm an den Wochenenden. Die Haßlocher Puppenbühne zeigt samstags um 16 Uhr ein Kasperletheater. Jeweils zwei Vorstellungen gibt an den Sonntagen - um 15.30 und 17 Uhr. Daran beteiligen sich das Puppentheater Orpheus oder das Kinder- und Jugendtheater KiTZ mit dem Stück "Doktor Auwieweh". Der Kindertagesstätte Von-Weber-Straße führt am 16. Dezember ein Krippenspiel auf. Mit einem echten Rentier kommt der Nikolaus am 6. Dezember auf den Berliner Platz.

Rentierfell aus Lappland präsentiert ein finnischer Schausteller, der erstmals auf dem Weihnachtsmarkt vertreten ist. Zu den Besonderheiten zählen laut Lukom auch Kulinarisches aus der Steiermark und ostdeutsche Weihnachtsleuchten im Stil der 1970er Jahre. Ein "Erlebnisfeuerwerk" wird am Samstag, 17. Dezember, gezündet. Dafür verpflichtete der Veranstalter mit der AW Pyrotechnik einen neuen Partner.

Für winterliche Impressionen sorgt unterdessen ab 21. November der "Lichterzauber" in der Innenstadt, den die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) finanzieren. 300 000 Lichtpunkte illuminieren die Fußgängerzonen und Hausfassaden. Größter Anziehungspunkt dürfte wieder die begehbare Weihnachtskugel am Ludwigsplatz sein. Erfreulich: Anders als der Weihnachtsmarkt endet der "Lichterzauber" nicht kurz vor den Feiertagen - die Leuchten bleiben bis zum 28. Januar hängen.