Händler erfreut über Andrang

Ludwigshafen. Bei sonnigem, aber kaltem Wetter war die Innenstadt ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher aus dem benachbarten Baden-Württemberg, da dort gestern Feiertag war. Besonders viel los war rund um den Berliner Platz, bei der Rhein-Galerie und dem Rathaus-Center. Zahlreiche Geschäfte lockten mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Auf den Parkdecks der Rhein-Galerie standen viele Autos mit rechtsrheinischen Kennzeichen. "Es war wieder ein starker Tag mit rund 30 000 Besuchern", zog Christoph Keimes, Center-Manager der Rhein-Galerie, eine positive Bilanz.

"Ich nutze reduzierte Angebote"

Gegen Mittag war fast kein Stuhl im Gastronomiebereich des Einkaufszentrums frei. Die Kinder hatten ihre Freude auf den kleinen Spielzeugpferden und so mancher Mann saß auf einer Bank und wartete auf Frau oder Partnerin. Zum Glück gab es leckeres Eis und das Handy zum Zeitvertreib. Aber nicht alle Männer mussten am Dreikönigstag viele Tüten schleppen. "Wir haben heute Feiertag und der Ski-Urlaub ist ausgefallen - deshalb bin ich jetzt in der Rhein-Galerie. Ich suche eine schöne Handtasche, bin aber noch nicht fündig geworden. Das Angebot ist aber nicht viel anders als anderswo. Es gibt fast überall die gleichen Filialisten", meinte Jeanette Künzer (55) aus Mannheim.

Dreikönigstag Die rheinüberschreitenden Straßenbahnlinien 4, 6, 7 und 8 verkehrten am Dreikönigstag nach dem Werktagsfahrplan. In Mannheim galt an diesem Tag hingegen der Sonn- und Feiertagsfahrplan. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es gestern zu keinen Verkehrsbehinderungen. Unter dem Siegel "TOP in LU" haben sich inhabergeführte Einzelhandelsfachgeschäfte und Gastronomiebetriebe zusammengefunden. In der Innenstadt lockte auch der "Lichterzauber", der die Fußgängerzonen noch bis zum 28. Januar illuminiert. Das Winterdorf an der Rhein-Galerie ist noch bis 8. Januar geöffnet.

Den Feiertag nutzte auch das Ehepaar Lemke aus Ludwigshafen. "Ich arbeite in Edingen-Neckarhausen, daher habe ich heute einen freien Tag. Wir nutzen diesen nun, gemeinsam in der Rhein-Galerie zu schlendern. Wir suchen aber nichts Besonderes", sagte Karl-Heinz Lemke (63). Seine Ehefrau Judith (43) ergänzte: "Es ist einfach schön, dass wir gemeinsam Zeit für uns haben."

Claudia Müller (28) aus Landau war sehr zufrieden. "Schon in der ersten halben Stunde habe ich reduzierte Schuhe gekauft. In der Rhein-Galerie ist es schön bei dem kalten Wetter. So macht Einkaufen Spaß.".

Auch im Winterdorf war einiges los. Manche stärkten sich mit Bratwurst oder Suppe. "Ich nutze nach der Arbeit die reduzierten Angebote und suche noch das Passende", erzählte Natalie Braun (33) aus Waldsee. Auch das Rathaus-Center steuerten viele bei ihrem Einkaufsbummel an. "Ich bin mit Freunden hier. Wir arbeiten alle in Mannheim und haben deshalb frei", sagte Sebastien N´Guessan (57) aus Ludwigshafen.

"Viele Einzelhändler erwarten ein gutes Ergebnis, für andere war es ein Tag wie jeder andere", sagte Edmund Keller, Vorsitzender des Ludwigshafener Einzelhandelverbandes. "Bei uns liefen die Geschäfte überraschend gut" freute sich Marcus Keller-Leist, Juniorchef vom Schuhhaus Keller.

Edmund Keller war indes aus grundsätzlichen Erwägungen nicht restlos zufrieden. Er wünscht sich mehr Fachgeschäfte in der Innenstadt. "Die Ludwigstraße als Verbindungsachse zwischen Berliner Platz und Rhein-Galerie ist prädestiniert für gehobenen Einzelhandel, der sich von den Angeboten in den Centern unterscheiden müsste", sagte Keller. Er appellierte daher an Hausbesitzer, bei Neuvermietungen die "richtigen Geschäfte" zu nehmen.