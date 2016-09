Handwerk soll attraktiver werden

"Die Handwerkskammer leistet mit ihren Bildungszentren einen wichtigen Beitrag für die berufliche Bildung und den Bildungserfolg von Unternehmern, Arbeitnehmern und Auszubildenden im Handwerk", betonte Brigitte Mannert. Vor diesem Hintergrund habe die Vollversammlung der Handwerkskammer (HWK) der Pfalz im Dezember 2010 beschlossen, das Berufsbildungs- und Technologiezentrum umzustrukturieren und um den Neubau eines Bauzentrums zu erweitern, rekapitulierte die HWK-Präsidentin.

Dieser Prozess - in dessen Verlauf auch ein Beratungs- und Informationszentrum entstand - ist nun abgeschlossen: Im Rahmen des groß angelegten Aktionstags "Handwerk attraktiv", bei dem die Lehrwerkstätten für Schüler und andere Interessierte geöffnet, umfangreiche Informations- und Beratungsmöglichkeiten geboten wurden, fand auch die offizielle Eröffnung der neuen Räumlichkeiten und Gebäude statt.

Damit seien die Kapazitäten für die überbetriebliche Ausbildung in den Bauberufen deutlich erhöht worden, führte Mannert aus. Außerdem seien die Voraussetzungen geschaffen worden, diese Ausbildung "in großzügigen, lichten Räumen mit modernster Ausstattung durchzuführen" sowie verschiedene Werkstätten im Hauptgebäude umzustrukturieren und zu modernisieren - "um auch dort den steigenden technischen und pädagogischen Anforderungen an die berufliche Ausbildung entsprechen zu können."

Anlaufstelle Das Berufsbildungs - und Technologiezentrum der Handwerkskammer der Pfalz befindet sich in der Karlsbader Straße 2.

Das "Handwerk attraktiv"-Projekt wird federführend von der Handwerkskammer der Pfalz in Kooperation mit der Handwerkskammern Trier, Koblenz und Rheinhessen angeboten.

Infos unter http://hwk-pfalz.de.

Rund sieben Millionen Euro seien investiert worden, woran der Bund mit einer Förderung von 45 Prozent, das Land mit 20 Prozent beteiligt gewesen seien. Für den Umbau von freien Räumlichkeiten im Hauptgebäude zum Beratungs- und Servicecenter wurden zusätzlich rund 500 000 Euro aufgewendet, die von der Handwerkskammer komplett aus Eigenmitteln finanziert worden seien, berichtete Mannert.

Dank ans Land für Zuschüsse

Dies sei nicht nur "ein Tag der Freude für das Handwerk", sondern auch für die Stadt, erläuterte Oberbürgermeisterin Eva Lohse und dankte den Akteuren dafür, "dass Sie diese Investitionsentscheidung für Ludwigshafen getroffen haben." Dies sei sehr zukunftsweisend gewesen, konstatierte Staatssekretärin Daniela Schmitt beim Podiumsgespräch, an dem Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz, und Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, teilnahmen. Dabei wurde auch das neue "Handwerk attraktiv"-Projekt zur Fachkräftesicherung im Land vorgestellt. Junge Menschen orientierten sich schon sehr früh für einen Beruf, so Schmitt. "Und ich glaube da müssen wir in der Bewusstseinsschärfung einfach die Attraktivität des Handwerks ganz klar nach außen stellen."