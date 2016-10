Helfer für Familien in Not

Schon morgens um halb sieben sitzt Eberhard Bucher regelmäßig an seinem Schreibtisch. Ende des Monats räumt er ihn - nach 25 Jahren auf dem Chefposten bei LuZiE. © Schrott

Vom Sonderschüler zum Abiturienten - ungewöhnlich gut entwickelte sich ein junger Ludwigshafener, der als Neunjähriger nicht richtig lesen und schreiben konnte. Dank der Förderung seiner Pflegeeltern wechselte er auf Haupt- und Realschule und machte sogar noch den Abschluss auf dem Technischen Gymnasium. Solch positive Beispiele von Jugendlichen, die trotz schlechter Prognose die Kurve bekommen haben, kennt Eberhard Bucher einige. "Das hat mich immer für meine Tätigkeit motiviert. Zugleich bestärkte es mich in der Überzeugung, dass eine familiäre Einbindung viel Kraft geben kann", sagt der 62-jährige Leiter des Ludwigshafener Zentrums für individuelle Erziehungshilfen (LuZiE). Zum Monatsende geht er in den Ruhestand.

Seit 25 Jahren hat der aus der Bodensee-Region stammende Bucher die Verantwortung für die Einrichtung mit 120 Mitarbeitern inne, die sich um knapp 600 Kinder kümmert. In dieser Zeit wandelte sich das einstige städtische Kinder- und Jugendwohnheim auch dank Buchers Impulsen stark. In seiner Amtszeit wurden beispielsweise die ambulanten Hilfen für Familien ausgeweitet und Tageswohngruppen eingerichtet.

Weniger Heimunterbringungen

Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (LuZiE) Das Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (LuZiE) kümmert sich mit ambulanten Hilfen um 100 junge Menschen. 370 Kinder und Jugendliche leben in Pflegefamilien. Die Einrichtung unterhält sechs stationäre Gruppen und zwei Tageswohnungsgruppen mit 24 Plätzen. LuZiE-Mitarbeiter betreuen rund 60 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in Gastfamilien, bei Verwandten oder in kleineren Wohngemeinschaften leben. Die Einrichtung in der Kärtnerstraße 21 a wurde 1966 gegründet. LuZiE hat fachlich einen hervorragenden Ruf in Rheinland-Pfalz, sagt Dezernentin Cornelia Reifenberg. Auch unter wirtschaftlichen Aspekten sei die Bilanz gut. Weitere Infos unter Tel. 0621/504-39 50 oder www.ludwigshafen.de

Während Anfang der 1990er Jahren noch 350 Kinder und Jugendliche in dem städtischen Heim untergebracht waren, sind es derzeit 90. "Früher blieben sie oft vom Kleinkindalter bis zur Volljährigkeit. Mittlerweile sind sie durchschnittlich noch eineinhalb Jahre im stationären Bereich", erläutert Bucher einen tiefgreifenden Wandel.

Ermöglicht wurde dies durch den verstärkten Einsatz von Pflegeeltern, die sich um 370 Kinder kümmern und dafür von LuZiE auch mit Fortbildungskursen unterstützt werden. "Im familiären Umfeld geht dort vieles schneller: Die Kinder lernen Regeln zu akzeptieren, gehen in Vereine oder Kirchengruppen und sind sozial eingebunden", sagt Bucher.

Gleichwohl kennt er auch das Gegenteil: Überforderte Eltern vernachlässigen ihre Kinder. Stiefväter oder -mütter versuchen, neue Regeln etwa in puncto Ess- und Ausgehgewohnheiten oder Handynutzung durchzusetzen und sorgen bisweilen für solch massive Krisen in den Familien, dass Jugendlicher in der LuZiE-Notaufnahme landen.

"In diesen Fällen nehmen wir schnell Kontakt mit den Eltern auf und klären, wie wir sie unterstützen oder betreuen können. Nur wenn es gar nicht funktioniert, bleiben die Kinder und Jugendlichen stationär bei uns. Eine familiäre Einbindung ist langfristig besser als eine Heimerziehung", lautet sein Credo. Dabei kann der 62-Jährige durchaus auf eigene Erfahrungen zurückgreifen.

Bucher ist in zweiter Ehe verheiratet, hat zwei leibliche Kinder, ein Pflegekind und einen Stiefsohn. "Die Erfahrungen in der eigenen Patchwork-Familie haben mir im Alltag oft geholfen." Eigentlich hatte der von einem Bauernhof stammende Bucher beruflich ganz andere Pläne. Nachdem seine Eltern früh starben, begann er eine Lehre als Großhandelskaufmann. Er merkte aber schnell, dass eine soziale Tätigkeit ihn mehr erfüllte. Nach dem Sozialpädagogik-Studium arbeitete er im Ludwigshafener Jugendamt und übernahm dann die LuZiE-Leitung.

"Ich war immer mit Herzblut bei der Arbeit", sagt Bucher. Bereits morgens um halb sieben sitzt er am Schreibtisch. Abends ist er oft der Letzte, der das Gebäude in der Kärtner Straße verlässt. "Ich will stets gut vorbereitet sein, dann kann ich in schwierigen Situationen besser die Ruhe bewahren."

Einladung zum Geburtstag

Dennoch gibt es Situationen, die ihn innerlich nicht kalt lassen. "Wenn etwa junge Mütter in der Straßenbahn nur mit ihrem Handy beschäftigt sind und ihr Kind völlig ignorieren. Ein solches Verhalten macht mir schon Sorgen", sagt Bucher.

Freuen kann er sich aber auch darüber, dass sich manches doch noch zum Positiven wendet. Ein 15-jähriger unbegleiteter Flüchtling aus Afrika wollte zunächst gar nicht die Regeln in der Wohngruppe akzeptieren. "Durch seine Erfahrungen auf der Flucht war er misstrauisch gegenüber allen", erzählt Bucher. Erst als er mit ihm über seine Afrikaerlebnisse sprach, taute der Jugendliche auf. Er begann mittlerweile eine Ausbildung und erlernt ein Musikinstrument. Aus Dankbarkeit lud der Flüchtling den LuZiE-Leiter heute zum Geburtstag ein. Bucher: "Da werde ich hingehen, das kann ich ihm nicht abschlagen."