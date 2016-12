Hilfe bei Ängsten und Sorgen

Brigitte Deiters (l.) und Maria Heitz kümmern sich seit Jahren um Besucher der katholischen Passantenseelsorge in der Walzmühle-Passage.

Ludwigshafen. Manche wollen nach Herzenslust philosophieren, andere sind hingegen niedergeschlagen und verzweifelt. Sie suchen Trost nach dem Verlust des geliebten Lebenspartners oder bitten um einen Ratschlag bei einer schweren Krankheit oder Problemen am Arbeitsplatz. Zahlreiche Besucher steuern noch aus einem anderen Grund die katholische Passantenseelsorge "Lichtpunkt" im S-Bahnhof Ludwigshafen an: "Sie sind einsam und wollen sich mit jemandem austauschen, zu dem sie Vertrauen haben", sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Brigitte Deiters. Ihre Kollegin Maria Heitz bestätigt: "Wir sind für viele die einzigen, mit denen sie am Tag reden."

Mehrmals im Monat kommt ein alleinstehender Mann vorbei. Er wohnt im Westend und möchte sich - wie viele der Ratsuchenden - eigentlich nicht gegenüber der Zeitung äußern. "Ich fühle mich dank meiner Erziehung dem Christentum verbunden, glaube aber nicht an Gott", sagt der 60-Jährige. Er wärmt sich erst einmal an einer Tasse Kaffee auf, bevor er mit der kirchlichen Mitarbeiterin spricht und sich danach seine Miene deutlich aufhellt.

Schmerzlich vermisst

Passantenseelsorge Die katholische Passantenseelsorge "Lichtpunkt" wurde 2003 in dem S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte in der Passage zum Einkaufszentrum Walzmühle eingerichtet. Zum "Lichtpunkt" gehören eine Kapelle, eine Kerzenwand und ein Gesprächsraum. Er ist für Menschen aller Religionen offen. Im Bistum Speyer ist dies die einzige Einrichtung dieser Art. Der "Lichtpunkt" wird von einem Team von 14 ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Gerade in der Adventszeit mit Blick auf Weihnachten, wenn sich traditionell Familien versammeln, kommen vermehrt Passanten durch die Glastür zum "Lichtpunkt" herein. "In dieser Zeit werden nahe Angehörige oder gute Freunde besonders stark vermisst", sagt Deiters. Bisweilen treibt die Hilfesuchenden auch eine allgemeine Angst vor der Zukunft um. An theologischen Streitgesprächen steht hingegen nur wenigen Besuchern der Sinn.

Faltblätter an der Wand des Begegnungsraums informieren über die vielfältigen Beratungsstellen in der Stadt. Bei massiven persönlichen Problemen wie dem Verlust der Wohnung oder einer schweren Alkoholsucht verweisen die ehrenamtlichen Helferinnen, die aus Sicherheitsgründen stets zu zweit Dienst machen, aber nicht auf die Broschüren. In diesen Fällen nehmen sie direkt telefonischen Kontakt zu den Beratungsstellen auf, damit die Gestrandeten und Verzweifelten möglichst schnell wieder auf die Füße kommen.

"Wir sind keine Therapeuten und keine Sozialarbeiter", stellt Deiters klar. Gleichwohl wurde die 50-Jährige und ihre Kolleginnen intensiv auf die Tätigkeit im "Lichtpunkt" vorbereitet. In fünf Wochenendschulungen erhielten sie vor allem Ratschläge zur Gesprächsführung.

"Ich wollte mich nicht nur in der Pfarrgemeinde in der Pfingstweide einbringen, sondern auch über den Kirchturm hinaus", begründet Maria Heitz ihr Engagement bei der Passantenseelsorge. Die 62-Jährige kümmerte sich zuvor um den Kommunion- und Firmunterricht und war im Pfarrgemeinderat und in der Kolping-Gemeinde aktiv.

Mit Namen begrüßt sie eine verwitwete Seniorin, die ebenfalls öfter kommt. Nach dem Gespräch geht die Frau in die Kapelle, steckt auf dem Rückweg noch den Kopf in die Tür hinein und sagt zu den Mitarbeiterinnen: "Ich habe für Sie gebetet, dass Sie weiterhin viel Kraft haben."

Solche Worte motivieren die ehrenamtlichen Helferinnen. Am Sinn ihrer Tätigkeit zweifeln sie indes nicht. Deiters: "Wir sehen hier deutlich, dass es nicht die heile Welt gibt. Daher muss die Kirche nicht nur in Gotteshäusern sein, sondern direkt vor Ort bei den Menschen."