Hunde helfen bei Therapie

Kleines Fest für große Aufgaben: Mitglieder des neuen Vereins "Pädagogen auf vier Pfoten" und andere Interessierte sind am verregneten Samstag auf dem Gelände zwischen der Grundschule Niederfeld und der Gesamtschule Gartenstadt zusammengekommen, um die Gründung des Vereins zu feiern. Den Hundehaltern schien der Regen wenig auszumachen, immerhin sind sie es gewohnt, bei Wind und Wetter vor die Tür zu gehen. Die Tiere durchlaufen eine aufwendige Ausbildung zum Therapiehund. Sie kommen dann beispielsweise in Schulklassen, bei Sozialarbeitern und in Senioren- oder Behinderteneinrichtungen zum Einsatz.

Begegnungsstätte geplant

Der Verein will diese Arbeit in mehrfacher Hinsicht fördern: durch die Ausbildung neuer Hundeteams, Finanzierung von Arbeitsmaterialien und Unterstützung neuer Projekte. "Es gab viele bürokratische Hürden zu überwinden. Erst im Sommer wurde dem Verein die Gemeinnützigkeit anerkannt", berichtete Vorsitzender Manuel Manzano Reinhardt über die schwierigen Vorbereitungen. Die Ausbildung sei teuer und aufwendig, vergleichbar mit einem Studiengang.

„Pädagogen auf vier Pfoten“ Der Verein "Pädagogen auf vier Pfoten" setzt sich unter anderem für die Ausbildung von Therapiehunden ein, die dann in sozialen Projekten eingesetzt werden. Schüler oder Senioren in der Geriatrie bekommen Kontakt zu Tieren. Sie lernen, mit ihnen umzugehen, und haben ein positives Erlebnis, wenn zum Beispiel der Hund auf ihr Kommando reagiert und sie ihn mit einem Leckerli belohnen dürfen. Der Verein sucht neue Mensch-Hund-Teams und zudem weitere Unterstützer. Wer überlegt, eine Ausbildung zum Kynopädagogen zu machen oder den Verein durch Spenden unterstützen möchte, findet weitere Infos unter www.schulhunde-ludwigshafen.de.

"Kynopädagoge" darf sich der Besitzer eines Therapiehunds dann nennen. Zwei wichtige Voraussetzungen, um dieses Ziel zu erreichen, sind Kooperations- und Teamfähigkeit. Schon vor sieben Jahren hatte Manzano Reinhardt, von Beruf Lehrer, geplant, mit seiner damaligen Hündin die Ausbildung zu durchlaufen, doch leider erkrankte sie. "Bis zum Durchbruch der Kynopädagogik hat es zehn Jahre gedauert, was auch daran liegt, dass es zu wenig Lehrer gibt. Wir wollen diese Arbeit vorantreiben, daher suchen wir neue Teams", so der Vorsitzende.

Eine Begegnungsstätte soll auf einer Grünfläche auf dem Schulgelände entstehen. Hier sollen die Teams üben können. Benötigt werden eine Umzäunung und ein kleines Gebäude, in dem die Übungsgeräte und Materialien untergebracht werden.

"Wie ich auf die Idee kam, meinen Hund zum Therapiehund auszubilden? Ich bin Förstertochter und in der Hundehütte groß geworden", meinte Birgit Neuner-Schewior, Schulsozialarbeiterin und Beisitzerin im Verein. "Ich war eine der Ersten, die damit angefangen hat. Es gab noch keine Literatur, wir mussten die Dinge selbst benennen. Wir würden uns sehr freuen, wenn es noch mehr Teams gäbe, die bei Kindern eingesetzt werden."

Neuner-Schewior hatte ihre neunjährige Therapiehündin Lia mitgebracht - die Ausgeglichenheit auf vier Pfoten. Doch nicht nur Kinder freuen sich über Hundebesuch. "In der Geriatrie des Marienkrankenhauses bin ich schon mit meinem Hund im Einsatz, demnächst kommen wir auch ins Diakonissenkrankenhaus nach Mannheim", sagte Hundeführerin Martina Baldus, Beisitzerin im Verein.

"Die Patienten werden wach, wenn der Hund kommt", fügte Sabine Schmidt, Übungsleiterin eines Hundevereins, hinzu. "Sie nehmen wieder mehr am Leben teil, erzählen alte Geschichten von ihren einstigen Vierbeinern. Die Hunde sind auch eine Motivation zum Laufen."

Ein besonderer Dank des Vereins galt Jürgen May, Leiter des Jugendamts. Er hatte sich dafür eingesetzt, dass Therapiehunde in Schulen erlaubt sind. "Die Verwaltung hat es geschafft, einen Spendensockel von 8000 Euro für den Verein zu errichten. Damit können das Gelände umzäunt und der Schuppen gebaut werden", so May.

Gefördert wurde das Projekt von der BASF, Rossmann, dem Kinderhilfswerk, dem Verein "Munnemer Treff", den Eheleuten Scharring und zwei Arbeitsgemeinschaften der Gesamtschule Gartenstadt. Beate Olschinka von der BB Bank überreichte einen Scheck über 2000 Euro.