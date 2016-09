„Ich finde die Aktion sehr gut“

"Sicherheit inkLUsive - Fair im Verkehr". So lautete das Motto des Präventionstags der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, der am Samstag auf dem Berliner Platz stattfand. "Es gab im vergangenen Jahr 6734 Verkehrsunfälle in Ludwigshafen. Das ist ein Grund, sich mehr mit dem Thema Prävention zu beschäftigen", sagte Polizeioberrat Uwe Giertzsch, Leiter der Inspektion 1.

Plötzlich saß Sarah Vester am Lenkrad der aufgebockten Limousine auf dem Kopf. "Nun versuchen sie, aus dem Auto auszusteigen", sagte Polizist Kevin Syberek. Ein bisschen angespannt wirkte die 20-Jährige in dem Überschlagsimulator. "Ich traue mich nicht, den Gurt zu lösen", sagte sie. Letztlich nahm sie aber alle Kraft zusammen, drückte den roten Knopf und stützte sich mit den Händen am Dach ab. Nach wenigen Sekunden stieg die Mannheimerin durch das Fenster aus.

Sich aus dem überschlagenen Auto zu befreien - schon im nüchternen Zustand sei das keine leichte Aufgabe, sagte Sybererk, der auf durch Alkohol verursachte Autounfälle zu sprechen kam. "Hier wird deutlich, wie wichtig ein Sicherheitsgurt ist. Bei einem Unfall mit Überschlag würde ein unangeschnallter Fahrer mit dem Kopf auf das Dach oder auf andere Teile des Fahrzeugs knallen. Das hätte schwere Verletzungen zur Folge."

Präventionstag Der Präventionstag der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde erstmals auf dem Berliner Platz veranstaltet. Im vergangenen Jahr ereigneten sich insgesamt 6734 Verkehrsunfälle im Stadtgebiet. Dabei wurden 742 Personen schwer verletzt. Die Risikogruppen sind laut Polizei vor allem Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren, sowie die Senioren ab 65 Jahren. Diese soll die Aktion besonders ansprechen.

Echtes Unfallauto ausgestellt

Der Überschlagsimulator war nur eine von mehreren Stationen der Veranstaltung, bei der auch die Stadtverwaltung, die Kreisverkehrswacht, die Initiative "Wir vom Berliner Platz", die Berufsfeuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Diskothek Musikpark mitwirkten. "Gemeinsam möchten wir über die Risiken im Verkehr aufklären und damit einen aktiven Beitrag zur Verkehrsunfallbekämpfung leisten", erklärte Giertzsch. "Wir wollen insbesondere die Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren sowie Fahrer ab 65 Jahren ansprechen. Diese sind leider häufig an Verkehrsunfällen beteiligt."

Mulmig wurde manchem Besucher beim Anblick eines Mercedes, der sich quasi um einen Baum geschlungen hatte. Polizeisprecherin Sandra Giertzsch: "Das ist ein sogenanntes Denkmal, das wir als abschreckendes Beispiel ausstellen. Das war ein echtes Unfallauto." Wo der Beifahrersitz sein sollte, ragte ein Baumstamm heraus. Die Person kam ums Leben. "Schrecklich, aber leider kommt das zu oft vor, weil Leute rasen oder Alkohol trinken und sich dann hinters Steuer setzen", sagte Luise Wilding. Die Ludwigshafenerin war"zufällig hierhergekommen", zeigte sich aber beeindruckt: "Ich finde so eine Aktion sehr gut und habe auch schon den Simulator getestet."

Die Organisatoren hatten auf dem Berliner Platz einen Kettcar-Parcours eingerichtet, auf dem die Fahrer eine Hindernisstrecke befahren und dabei Geschicklichkeitsaufgaben erledigen mussten. Die Schwierigkeit dabei: Jeder Teilnehmer bekam vor dem Start eine sogenannte Rauschbrille aufgezogen.

Wenige Meter weiter weg stand der Gurtschlitten. Dort erlebten die Teilnehmer die Wirkung des Sicherheitsgurts bei einem Auffahrunfall. An einem Reaktions- und Bremswegsimulator erkannten die vielen jungen Leute, wie weit ihr Auto vom der Gefahrensituation bis zum Stillstand noch fährt.

"Normalerweise haben wir meist einzelne Module aufgebaut und machen solche Veranstaltungen gezielt in Schulen oder bei Festlichkeiten. Aber wir wollen eben die Leute erreichen und ihre Aufmerksamkeit auf die Gefahren im Verkehrsalltag hinweisen", sagte Uwe Giertzsch. Seine Bilanz: "Die Resonanz war gut, wir sind sehr zufrieden."