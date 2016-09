Die Zeit der Vorlesungen hat wieder begonnen. Für manchen zum ersten Mal: 850 Erstsemester haben gestern ihr Studium in der Hochschule Ludwigshafen aufgenommen.

"Ich habe mich in Controlling eingeschrieben und freue mich, dass es jetzt endlich losgeht", sagte Chiara Jordan. Die 19-Jährige kommt aus Karlsruhe. Dort hat sie auch ihr Abitur gemacht. Die Hochschule in Ludwigshafen habe sie gewählt, weil sie glaubt, dass hier eine bessere Betreuung während des Studiums als in einer großen Universität möglich ist. "Ich habe mir das alles natürlich vorher genau angeschaut. Ich finde es gut hier", sagte sie.

Für den 22 Jahre alten Jonas Reitmüller aus Heidenheim gab Ludwigshafen den Ausschlag, "weil mein Studiengang ,Internationales Personalmanagement und Organisation' hier einen guten Ruf hat". Er habe in Stuttgart schon Geschichte und Politische Wissenschaft studiert. "Aber nach zwei Semestern habe ich gemerkt, dass ich doch etwas mit Wirtschaft machen möchte. Und da war die Hochschule in Ludwigshafen einfach die beste Option."

Beide Erstsemester lauschten gestern Morgen gespannt der Begrüßungsrede von Hochschul-Präsident Peter Mudra. Die Aula war übervoll. Einige Studenten mussten sogar auf dem Boden sitzen oder vor der Türe zuhören. "Sie sehen, wir platzen aus allen Nähten", betonte der Präsident und entschuldigte sich auch für die schwierige Parkplatzsituation im Umfeld der Hochschule. Mudra sagte: "Wir arbeiten derzeit mit allen Mitteln an alternativen Parkplätzen, aber ich empfehle Ihnen, öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn oder auch das Rad zu benutzen." Auch über Fahrgemeinschaften sollten die Studenten nachdenken, so Mudra.

Persönliche Betreuung wichtig

Für Cengiz Dincer ist der Bus die beste Wahl. "Ich wohne in Mannheim, habe mich in Ludwigshafen für Marketing eingeschrieben. Mit der Bahn fahre ich an den Berliner Platz, dann nehme ich den Bus zur Hochschule, das ist schon in Ordnung so." Der 20-Jährige hat die Hochschule gewählt, weil sie "übersichtlich ist" und: "Man hat, denke ich, einen schnellen und guten Kontakt zu den Professoren und Lektoren. Persönliche Betreuung ist für mich ein wichtiger Faktor." Robin Geiger ist Ludwigshafener. Der 24-Jährige kommt aus dem südlichen Stadtteil Rheingönheim. "Ich möchte hier meinen Abschluss in Soziale Arbeit machen." Er sagt: "Ich habe schon eine Ausbildung als Elektrotechniker abgeschlossen, wollte aber einen Beruf, in dem ich mit und für Menschen arbeiten kann. Und über die Hochschule, die praktisch vor der Haustür liegt, habe ich nur Gutes gehört."

Im Schnitt acht Semester liegen nun vor den neuen Studenten bis zum Abschluss. Präsident Mudra gab den Neuankömmlingen mit auf den Weg: "Stellen Sie Fragen, seien Sie kritisch, wir sind gerne für Sie da. Das wichtigste ist: Das Studium muss Ihnen in erster Linie Spaß machen."