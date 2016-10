„Ich kenne Stadt und Region gut“

Die 35-jährige Sabine Friedrich ist neue Managerin des Rathaus-Centers. Sie folgt Christoph Feige, der ein Einkaufszentrum in Kaiserslautern übernimmt. © Schrott

"Das ist schon eine sehr spannende Aufgabe, die Sie übernehmen", sagt Beigeordneter Dieter Feid mit großem Respekt zur neuen Rathaus-Centermanagerin. Er spielt damit auf den geplanten Teilabriss des Einkaufszentrums wegen des Großprojekts Hochstraße Nord an. "Schwierige Aufgaben bin ich von anderen Centern gewöhnt. Zudem kenne ich die Region ganz gut", entgegnet Sabine Friedrich. Die 35-Jährige löst Christoph Feige (42) ab, der nach zweieinhalb Jahren ein anderes ECE-Center in Kaiserslautern übernimmt- das "K in Lautern".

Ihre Zuversicht für die neue Tätigkeit speist die gebürtige Karlsruherin auch daraus, dass ihr Ludwigshafen vertraut ist. "Ich war schon oft hier, kenne die Hafengebiete, aber auch die BASF", sagt die frühere Geschäftsführerin des elterlichen Baustoffbetriebs.

Neue inhaltliche Schwerpunkte will Friedrich als neue Managerin im Rathaus-Center erst einmal nicht setzen. Sie möchte die enge Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen fortsetzen. Dazu zählen gemeinsame Aktionen in der Einkaufsstraße beispielsweise mit dem Roten Kreuz, der Arbeitsagentur oder Interessengemeinschaft der Behinderten und ihrer Freunde (IBF).

Rathaus-Center Die neue Managerin Sabine Friedrich studierte Betriebswirtschaft und stieg in die Geschäftsleitung des elterlichen Baustoffbetriebs ein. Seit 2013 ist die gebürtige Karlsruherin Centermanagerin bei der ECE. Bislang leitete sie Einkaufszentren in Hannover, Plauen und Neu-Ulm. Die ECE betreibt neben dem Rathaus-Center die Rhein-Galerie und das Rhein-Neckar-Zentrum (Viernheim) in der Region. Das 1979 errichtete Rathaus-Center hat eine Gesamtverkaufsfläche von knapp 20 000 Quadratmeter. Ankermieter sind Saturn, TK-Maxx und Toys''R"Us.

Sechs Läden stehen leer

Unklar bleibt jedoch, wie sich das Einkaufszentrum entwickelt. Sicher ist nur, dass wegen des Abrisses der Hochstraße Nord, der ab 2018 geplant ist, auch der nördliche Teil des Rathaus-Centers abgebrochen werden muss. Davon, so ist zu hören, könnte der Bereich etwa ab der Nordsee- oder McDonalds-Filiale betroffen sein. Über Einzelheiten verhandeln Stadt und Immobilienfonds, dem das Center gehört, seit gut einem Jahr. Beteiligt ist die ECE als Centerbetreiber. Dabei geht es vornehmlich um die Höhe der Entschädigungssumme und die Frage, wie große Ersatzflächen das Center braucht.

"Alle Seiten sind an einer einvernehmlichen Lösung ohne gerichtliche Verfahren interessiert", sagt Kämmerer Feid und fügt hinzu: "Wir wünschen uns eine baldige Klarheit." Ob ein Ergebnis noch in diesem Jahr vorliegt, sei offen. Zurückhaltend äußert sich auch scheidende Centermanager Feige. Er spricht von "konstruktiven" Gesprächen, in denen auch die ECE-Zentrale in Hamburg eingeschaltet sei.

Als Ersatzgelände für das Center sind weiterhin Flächen an der Jägerstraße, zum Rhein-Center sowie am Carl-Wurster-Platz im Hemshof denkbar. Feid: "Keine Option wurde bislang ausgeschlossen." Unklar ist ferner, welchen Bedarf an Geschäftsflächen die ECE künftig sieht. Derzeit stehen nach deren Angaben sechs der 80 Ladenflächen im Rathaus-Center leer. Eine rasche Neuvermietung ist nicht zu erwarten. "Wir stehen in Gesprächen mit Interessenten", sagt Feige. Eine leerstehende Fläche in Richtung Hemshof wurde bereits neu genutzt - als Verweilzone mit Sitzgelegenheiten.

Die Leerstände im Center will Friedrich nicht überbewerten. "Das hat nicht unbedingt etwas mit dem Centerbetreiber zu tun. Vielmehr zeigt sich hier der Wandel, in dem sich generell der stationäre Einzelhandel befindet." Die Rhein-Galerie, ergänzt Feige, sei keine Konkurrenz zum Rathaus-Center, sondern eine Ergänzung. "Wir setzen den Schwerpunkt auf Nachversorgung - die Rhein-Galerie auf Mode." Bei einer generellen Bewertung der Einzelhandelssituation in der Innenstadt mit vielen Leerständen hält sich Friedrich zurück. "Ich will mich erst ausführlich informieren.

Um ihre Aufgabe beneidet sie Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, nicht: "Einen spannenderen Zeitraum, um diese Tätigkeit im Rathaus-Center zu übernehmen, gibt es nicht." Der Wechsel im Management zu diesem Zeitpunkt habe ihn etwas überrascht. Dies wertet Heller als Hinweis darauf, dass die ECE der neuen Managerin viel zutraue. "Gute Nerven wird sie sicherlich bei ihrer Tätigkeit auch brauchen."