„Ich konnte nicht ahnen, dass er mich nur benutzt“

Frankenthal. Es sind zwei Versionen ein und derselben Geschichte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Seit gestern müssen sich vor dem Landgericht Frankenthal eine 50-Jährige aus Ludwigshafen und ein 48-Jähriger aus Frankenthal wegen Betrugs verantworten.

Susanne A. und Onur G. (alle Namen geändert) sollen in der Zeit zwischen April und Juni 2012 bei 51 Verlagen in Deutschland Werbe- und Stellenanzeigen für die Wellness-Oase "Wellkos" in Frankenthal geschaltet haben, in dem Wissen, sie weder mit dem Firmenvermögen, noch mit privaten Mitteln bezahlen zu können. Es soll ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden sein. Neben einer Werbeagentur seien vor allem regionale und überregionale Zeitungen betroffen.

Am ersten Prozesstag gestern zeigen beide Angeklagten gegenseitig mit dem Finger aufeinander. Während die vom ehemaligen Ludwigshafener Oberbürgermeister Wolfgang Schulte verteidigte Susanne A. ihre Sicht der Dinge schildert, sitzt Onur G. ausdruckslos da und macht sich Notizen. 2009 hatte der Türke in der Straße "Am Kanal" leerstehende Räume angemietet und eine orientalische Wellness-Anlage daraus gemacht. Für seinen Betrieb arbeitete ab 2011 auch A. Sie verkaufte Gutscheine an Ständen und Kiosken.

Angebliche Affäre

"Ich hatte mich 2012 frisch getrennt. Onur wusste das, und wollte eine Beziehung mit mir", erinnert sich A., die angeblich zuvor schon eine Affäre mit dem 48-Jährigen hatte. "Er wollte mich zur Inhaberin der Firma machen, damit ich abgesichert bin, für den Fall, dass ihm etwas zustößt", erzählt sie. G. leide unter Bluthochdruck und habe sich aus dem Geschäft zurückziehen wollen.

"Doch dann kam er dauernd an und ließ mich irgendwas unterschreiben", sagt sie. G. sei immer noch täglich in der Firma gewesen. Einblick in die Buchhaltung habe sie nicht erhalten. "Er hat gesagt, wen ich anrufen und was ich sagen soll", berichtet sie von den Anzeigen-Aufträgen. "Ich habe ihm vertraut und nichts hinterfragt. Ich konnte nicht ahnen, dass er mich nur benutzt."

Bei sieben Zeitungen und Agenturen habe sie so Werbeanzeigen in Auftrag gegeben. Unter zwei Verträge habe sie ihre Unterschrift nur gesetzt, da G. sie bedroht haben soll. "Ich hatte Angst um meine Töchter", sagt die dreifache Mutter. Von den übrigen 42 Anzeigen habe sie nichts gewusst. "Da hat er einfach mit meinem Namen Mails unterzeichnet." Als Inhaberin hafte aber A. für die Schäden. Einige Zivilverfahren habe sie bereits hinter sich.

G. schildert ein völlig anderes Geschehen. Wegen seiner Krankheit habe er die Firma tatsächlich verkaufen wollen. A. habe aber von sich aus Interesse bekundet und das Amt übernommen. Die Anzeigen seien ihre Idee gewesen. Er habe ihr sogar davon abgeraten. A. habe die Entscheidung getroffen und "Wellkos" in den Ruin geführt. Ihre vor Gericht gezeigte Ahnungslosigkeit sei nur gespielt, behauptet er. Auch die angebliche Affäre streitet er ab.

"Einer von Ihnen lügt", sagt der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch zum Schluss genervt. "Und denjenigen werden wir überführen."

Der Prozess wird am 9. Januar fortgesetzt.