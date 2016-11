„Ich will meinen Meister machen“

Murat Idare hat dank eines Förderprogramms seinen Traumjob gefunden. Er wird zum Kfz-Mechatroniker ausgebildet. © BILD:

"Noch vor einem Jahr hatte ich keine Perspektive. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen soll", sagt Murat Idare. Heute ist der 20-Jährige ein ganzes Stück weiter. Er ist Auszubildender im zweiten Lehrjahr als Mechatroniker beim Autohaus Klaus Scheller in Oggersheim. Und er ist ein Musterbeispiel dafür, wie gut die Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt durch die Zusammenarbeit von Jobcenter und Handwerk gelingen kann.

Die Bilanz, die der Hauptgeschäftsführer des Dienstleistungszentrums (DLZ) Handwerk, Rainer Lunk, über die aktuelle Fördermaßnahme zieht, kann sich sehen lassen. Hinter dem Programm VEMIA (Vermittlung in Ausbildung und Arbeit) steckt eine intensive Begleitung von langzeitarbeitslosen Jugendlichen durch verschiedene Fachleute von Jobcenter und DLZ. Sie bereiten die jungen Leute auf Praktika vor, stellen Kontakte zu Ausbildungsbetrieben her und üben mit ihnen auch, wie man sich richtig bewirbt.

Ziel des Programms war es, in einem Jahr 30 Prozent der vorgeschlagenen Teilnehmer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu vermitteln. Das Soll wurde übererfüllt: Von 176 Kandidaten haben 61 einen Ausbildungsplatz bekommen, acht mehr als vorgegeben, rechnet Lunk nicht ohne Stolz vor. Die 35 Männer und 28 Frauen sind im Schnitt etwa 20 Jahre alt und kamen in insgesamt 41 unterschiedlichen Berufen unter. Die Bandbreite reicht vom Energie- und Gebäudetechniker über Friseur und Kfz-Mechatroniker bis hin zum Medizinischen Fachangestellten. Alle frischgebackenen Auszubildenden oder Angestellten haben zuvor drei oder vier Jahre lang vergeblich versucht, in einem Beruf Fuß zu fassen.

Förderprogramm Beim Programm "Vermittlung in Ausbildung und Arbeit" (VEMIA) arbeiten Jobcenter und Dienstleistungszentrum Handwerk zusammen, um junge Menschen an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Die jungen Erwachsenen erhalten an drei Tagen in der Woche Grundlagenunterricht, etwa in Mathematik und Deutsch. Sie durchlaufen auch ein Sozial- und Bewerbungstraining, absolvieren Orientierungspraktika und werden bei der Stellensuche und Vermittlung unterstützt.

Natürlich geht eine solche Vermittlung nicht ohne Geduld oder Rückschläge. Und Christian Mohr, der beim DLZ die Projektförderung leitet, bittet die Unternehmen, bei den Kandidaten nicht unbedingt auf die Zeugnisnoten zu schauen. "Der Kandidat kann das Wort ,Kraftstofffilter' vielleicht nicht richtig schreiben. Aber wenn er den Filter genauso schnell wechseln kann wie der Meister, ist er genau der richtige", nennt Mohr ein anschauliches Beispiel.

Frusttoleranz nötig

Mohr weiß, dass das Gros der Jugendlichen den Hauptabschluss hat - und das nicht unbedingt mit den besten Noten. "Ich will's auch nicht schönreden: Es ist eine gewisse Frusttoleranz nötig", warnt er. Gleichwohl sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Das Förderprogramm VEMIA hat in den zehn Jahren seiner bisherigen Laufzeit rund 670 benachteiligte junge Menschen nachhaltig in einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz vermittelt.

Alexander Ochs, Ausbildungsleiter im Autohaus Scheller, weiß durchaus, dass Schulnoten und Leistung auseinanderklaffen können. "Ich lasse die Menschen kommen und schaue sie mir an. Nach zwei bis drei Tagen kann man schon eine Richtung erkennen", weiß Ochs. Und bei Murat habe das Autohaus schnell erkannt, dass der junge Mann für den Beruf brenne. Zwei Wochen später hat seine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik begonnen. Hier beschäftigt er sich vor allem mit der komplexen Elektronik der Autos. Weil er sich's gewünscht habe, darf er nun ebenfalls bei den Kollegen mitarbeiten, die eher an den Motoren arbeiten. "Er darf sich auch die Hände dreckig machen und im Öl wühlen", sagt Ochs.

Murat Idare dankt vor allem dem Sozialpädagogen Tino Steiger beim Jobcenter: "Er hat mir die Tür gezeigt und den Schlüssel in die Hand gedrückt." Nach seinem Schulabschluss 2014 habe er nicht gewusst, was er tun solle. Erst durch das Projekt VEMIA hat er ein Praktikum und einen Ausbildungsplatz bekommen.

Und was ist sein Ziel? Erstmal will er die Ausbildung beenden und ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. "Und dann will ich unbedingt meinen Meister machen", lässt Idare an seinen Karriereplänen keinen Zweifel.