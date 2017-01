„Immer neue Hindernisse aus dem Weg geräumt“

Ludwigshafen. Bei der ersten Freizeit 1972, da sei man ganz schön gefordert gewesen, erzählt Arno Taglieber. Zehn Menschen mit einer Körperbehinderung und zehn Helfer fuhren damals aus Ludwigshafen nach Bruneck in Südtirol. Die Hotelzimmer waren nur zu erreichen, indem die Gäste den Weg über die Garagen nahmen. Barrierefreiheit - das war damals noch ein Fremdwort.

45 Jahre später ist das anders. Das liegt an der größeren Aufmerksamkeit, die den Bedürfnissen von körperbehinderten Menschen inzwischen entgegengebracht wird - aber auch an Menschen wie Arno Taglieber und seiner Frau Monika. Die beiden Ludwigshafener hatten mit der ersten Reise 1972 eine Lebensaufgabe gefunden: Sie widmeten fortan ihre Freizeit Menschen im Rollstuhl und setzten sich für ihre Belange ein - das ist bis heute so geblieben.

Dabei war der Anfang eher dem Zufall geschuldet. Tagliebers Bekannter Kurt Schroth hatte 1971 die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) gegründet und im Freundeskreis um ehrenamtliche Mitstreiter geworben. "Er hat uns da reingelockt", erzählt Arno Taglieber. "Aber ich habe gleich eine positive Einstellung dazu gehabt."

Arno und Monika Taglieber Arno Taglieber (74) war Beamter bei der Stadt, seine Frau Monika (62) Krankenschwester. Beide haben sich neben ihren Berufen immer ehrenamtlich bei der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) engagiert - und machen das heute noch. Auch die gemeinsame Tochter ist dort Mitglied. Anfang Januar erhielt das Ehepaar die Landesverdienstmedaille. Sie sei auch eine Ehrung für den gesamten Verein, auf den die Mitglieder sehr stolz sein könnten, sagte Hans-Jürgen Seimetz, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, bei der Verleihung.

Kein Zugang zur Straßenbahn, keine Möglichkeiten, in die Innenstadt oder in viele Gebäude zu kommen: Die Situation für Rollstuhlfahrer sah damals ganz anders aus als heute. "Auf der Straße hat man sie noch nicht gesehen", sagt Monika Taglieber.

Die IBF aber nahm sich der Menschen an, die es im täglichen Leben schwer hatten. Zunächst traf man sich in einem Raum der Schlechtwetterhalle, 1976 wurde dann das Gebäude eröffnet, in dem sich heute die IBF-Tagesstätte für behinderte Menschen befindet. "Man hat eine Sympathie entwickelt, aus der auch Freundschaften entstanden sind", erzählt Arno Taglieber. Seine spätere Frau Monika lernte er ebenfalls in den Anfangsjahren kennen, als beide sich als Helfer beim Verein engagierten.

Arno Taglieber ist Vorsitzender der IBF, allerdings nicht ihr Gründer, das ist ihm wichtig. Denn den Verein hat sein Freund Kurt Schroth aus der Taufe gehoben. "Aber das mit den Freizeiten - die Feder kann ich mir an den Hut stecken." Es sei ihm wichtig gewesen, dass Urlaub für Menschen mit Behinderung nicht nur in Form eines Kuraufenthalts möglich ist, dass sie "wegkommen vom weißen Kittel". Es traf sich gut, dass Monika Taglieber als gelernte Krankenschwester die medizinische Betreuung übernehmen konnte. Aber es ging den Helfern um mehr. Sie wollten auch, dass die Rollstuhlfahrer eigenständiger werden, dass sie aus dem häuslichen Alltag herauskommen.

Freizeiten, Feste und Wettbewerbe

Bei allen Freizeitausflügen ins In- und Ausland war Arno Taglieber bisher dabei. Doch die IBF engagiert sich noch an anderen Stellen: Die Mitglieder richten Feste aus, werben in Schulen für Verständnis für Mitmenschen mit einem Handicap. In der Ebert-Halle organisiert der Verein regelmäßig Wettkämpfe, bei denen Achtklässler von einem Dutzend Schulen Sport aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers erleben. Sie fahren Rennen und spielen Basketball. "Wer sitzend den Korb trifft, vergisst das sein Leben lang nicht mehr", meint Arno Taglieber.

Anfang des Jahres hat das Ehepaar die Landesverdienstmedaille erhalten - als Anerkennung für das Engagement für behinderte Menschen. In der Stadt habe sich in den vergangenen Jahren viel verändert, sagt der 74-Jährige: Körperbehinderte Menschen können sich jetzt einfacher mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln bewegen, auch im Wohnungsbau habe sich einiges getan. "Es war immer spannend - ständig neue Hindernisse, die man aus dem Weg räumen musste", sagt er.

Es klingt nach einem Rückblick, dabei geht das Engagement des Paars weiter. Monika Taglieber ist nicht nur in der Tagesstätte der IBF aktiv, sie leistet auch Nachbarschaftshilfe und betreut Kinder an der Schule an der Blies. Auch ihr Mann ist fast täglich in der Tagesstätte. Wenn er einen geeigneten Nachfolger hat, kann er sich vorstellen, den Vorsitz der IBF abzugeben und kürzer zu treten. Noch macht er weiter. Freizeitausflug Nummer 46 steht bald auf dem Programm.