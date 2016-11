In der Brunckstraße drohen neue Staus

Ab morgen wird es in der Brunckstraße noch enger: Autofahrer, die in Richtung Oppau/A 6 unterwegs sind, müssen sich auf Behinderungen einstellen. Nur eine Fahrspur steht ihnen von Mittwoch, 16. November, 18 Uhr, bis Montag, 21. November, gegen 5 Uhr stadtauswärts zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Grund: Eine neue Asphaltdeckschicht wird im Abschnitt zwischen Rottstückerweg und Friesenheimer Straße eingebaut.

Größere Auswirkungen hat ein weiterer Aspekt der Baustelle: Weil auch die Kreuzung Brunck-/Ammoniakstraße voll gesperrt wird, können die Kraftfahrer aus Richtung Norden die BASF-Tore 11 und 5 sowie das dortige Parkhaus nicht mehr direkt anfahren. Die Zufahrt ist nur noch aus Richtung Süden über den Rottstückerweg und die Magnetbandstraße möglich. Eine Umleitung entlang der Brunck- und Carl-Bosch-Straße ist bis zur Wendemöglichkeit am Hemshofkreisel ausgeschildert.

Einschränkung an Haltestellen

Eigentlich sollten diese Arbeiten bereits Mitte Oktober erfolgen. Wegen der Folgen des BASF-Explosion im Landeshafen wurden sie aber zurückgestellt. Das nahe an der Unglücksstelle liegende BASF-Tor 15 war wochenlang gesperrt worden, so dass die Lkw-Fahrer andere Werkstore ansteuern mussten. Der zusätzliche Verkehr sorgte für die Staus auf der B 9. Um die Situation nicht weiter zu verschärfen, verschob die Stadt die Arbeiten in der Brunckstraße um vier Wochen.

Von der Sperrungen ab Mittwoch sind auch die Fahrgäste der Straßenbahnen betroffen. Sie können die Brunckstraße in dieser Zeit nicht immer überqueren. Die Haltestellen Ammoniakstraße und Rottstückerweg sind abwechselnd stundenweise nicht erreichbar. "An den Übergängen für Fußgänger und Radfahrer wird heißer Asphalt eingebaut. Dieser muss erst abkühlen, bis die Bereiche freigegeben werden können", erläuterte die Stadt die Situation. Konkret bedeutet dies: Die Haltestelle Rottstückerweg wird am Donnerstag von 8 bis 10.30 Uhr gesperrt, die Haltestelle Ammoniakstraße von 10.30 bis 18 Uhr.

Zudem wird die Nachtbuslinie 97 in Richtung Oppau umgeleitet. Die Busse fahren die Haltestellen Rottstückerweg, Ammoniakstraße und Horst-Schork-Straße nicht an.

Ob die acht Millionen Euro teure Sanierung der Brunckstraße - wie geplant - bis Jahresende fertig sein wird, ist fraglich. "Der Baufortschritt ist stark vom Wetter abhängig. Bei Frost sind die Arbeiten in den nächsten Wochen nicht mehr möglich", sagte eine Stadtsprecherin. Restarbeiten würden dann in kommenden Jahr erfolgen. Über die aktuelle Verkehrslage können sich Autofahrer per Webcam informieren. ott