In der Krankenpflege-Ausbildung ins Ausland

Mit Beginn des neuen Schuljahrs an der Krankenpflegeschule am Klinikum Ludwigshafen wurde die Bewerbungsphase für das kommende Semester eingeläutet: Es startet am 1. April 2017. Interessierte können sich direkt bewerben bei der Leiterin der Krankenpflegeschule, Monika Dunkmann (dunkmanm@klilu.de, Tel. 0621/503-45 60).

Als einer der wenigen Kooperationspartner in der Rhein-Neckar-Region biete die Krankenpflegeschule gemeinsam mit der Hochschule Ludwigshafen ihren Auszubildenden die Möglichkeit, "aktiv an der Akademisierung der Pflege mitzuarbeiten und somit die Pflege qualitativ noch attraktiver zu machen", so die Mitteilung des Klinikums. Anfang des Jahres wurden die ersten Absolventinnen des Studiengangs Pflege Dual mit dem akademischen Grad "Bachelor of Arts (B.A.)" an der Hochschule verabschiedet. Neben der Möglichkeit eines dualen Studiums bietet die Krankenpflegeschule zahlreiche Kooperationen mit externen Einrichtungen wie Sozialstationen, Psychiatrien, Pflegeheimen sowie pädiatrischen Bereichen. Sie hat Platz für 180 Auszubildende.

Monika Dunkmann (Bild), Leiterin der Krankenpflegeschule am Klinikum Ludwigshafen: "Die Einsatzgebiete unserer Absolventinnen und Absolventen sind sehr breit gefächert. Qualitätsmanagement, das Case-Management, die Anleitung von Auszubildenden, die Durchführung von praktischen Examen und die Koordination des Entlassungsmanagements bis hin zur Stations- bzw. Funktionsleitung."

Eine weitere Besonderheit sei die Kooperation mit der Europäischen Union im Rahmen des "Erasmus +"-Programms. Den Auszubildenden werde durch ein Stipendium ein Auslandseinsatz ermöglicht. ein Bezugslehrersystem eingeführt, welches regelt, dass jeder Auszubildende während der gesamten Ausbildung bis zum Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege theoretisch und praktisch intensiv von einer Lehrkraft betreut wird. Dies soll auch für die Studenten eingeführt werden. bur (Bild: Klilu)