Jedes Kind will noch schneller sein

Sport macht Spaß: "Speed4" vermittelt in verschiedenen Disziplinen die Lust an der Bewegung.

Rund 150 Kinder kamen zum Regionalfinale Süd/West von "Speed4" in die Rhein-Galerie, um dort noch einmal ihre Schnelligkeit, ihre Reaktionsfähigkeiten und ihre Wendigkeit unter Beweis zu stellen. Den ganzen Sommer über hatten sich in Vorentscheiden die Kinder für diesen Tag qualifizieren können. Ziel des Projektes ist es, Spaß an Bewegung zu vermitteln und parallel den Kontakt zu Vereinen herzustellen.

"Speed4" möchte gezielt Kinder im Grundschulalter motivieren. In einem computergesteuerten Sprint- und Laufparcours werden vier verschiedene Disziplinen gemessen: Reaktionszeit beim Start, Schnelligkeit im geraden Sprint, Wendigkeit in der Kurve und beim Slalom. Alle vier Zeiten werden addiert, Entscheidungen fallen in den verschiedenen Altersklassen. Die Kinder haben bei diesen einfachen Übungen enorm viel Vergnügen.

Jeder will noch schneller sein als beim Lauf davor, will schneller sein als seine Freunde oder Nachbarn in der Warteschlange. Vor den eigentlichen Finalläufen darf jeder so oft üben wie er möchte, auch in Schulen wird vorab dafür trainiert. Der achtjährige Frederik (5,13 Sekunden lief er) und sein Freund Paul mit 5,00 Sekunden waren enorm schnell. Johanna aus Landau hatte sich ebenfalls qualifiziert, möchte sich aber mit 5,88 Sekunden noch verbessern. Damian Scheid ist mit seinen Eltern über 90 Kilometer aus Weinsheim gekommen, nur um hierbei teilzunehmen. Er wird im November acht Jahre alt. Neben Akrobatik und Tischtennis spielt er auch gerne Spiele auf der Spielekonsole. Bewegung ist seinen Eltern daher sehr wichtig. Bereits entschieden waren da die Läufe der Kinder mit sieben Jahren und jünger. Bei Wilna Matysek aus Mannheim-Seckenheim flossen ganz viele Tränen (5,74 Sekunden) - sie belegte den zweiten Platz. Den Regionalvorentscheid hatte sie gewonnen. Jetzt war sie sich zu sicher, auch hier den Pokal zu holen. Im nächsten Jahr möchte sie wiederkommen. Leichtathletik ist auch das Hobby von Jannis Kranz aus Oppau. Er erreichte den vierten Platz. Fast mehr Spaß machte ihm aber anschließend das Rennen gegen seinen Vater Thorsten, das er gewann. Thorsten Kranz trainiert mit ihm die Handballmannschaft.

Den Wettbewerb der siebenjährigen Jungs gewann Deniz Onaiwi aus Mannheim. "Tischtennis, Fußball, da ist er nicht zu bremsen", erzählt seine Mutter Yasan. Doch ab und an wäre ihr lieber, wenn er auch in der Schule so engagiert wäre. Bei den siebenjährigen Mädchen siegte Kimberly Kopf (5,67 Sekunden). Den Siegerpokal mitnehmen durften bei den Achtjährigen Clara Alves und Frederik Boghossian. Bei den Neunjährigen siegten Jenna Lee Lu und Nicolas Cazasu und bei den Zehnjährigen Alma Lenka Mordelt und Maik Rembe. (ad)