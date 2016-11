Jugendliche helfen Kindern

Die Kindervesperkirche ist ein Angebot der Protestantischen Jugendkirche Ludwigshafen, gesponsert von regionalen Unternehmen und den Mannheimer Adlern.

Im Laufe der Woche kommen alle Klassenstufen der Albert-Schweitzer-Grundschule abwechselnd für einige Stunden in die Jugendkirche, bekommen dort ein Mittagessen und können an Workshops teilnehmen. Am Freitag steht zum Abschluss ein Familienfest auf dem Programm.

Schüler der Berufsbildenden Schule Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft gestalten mit ihren Lehrern das Spieleprogramm. Die Essensverteilung übernehmen Jugendliche des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Integrierten Gesamtschule Ernst-Bloch, der Karolina-Burger-Realschule Plus und der Berufsbildenden Schule Technik 2.