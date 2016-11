Kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen: Anders als in vielen Städten ist die Zahl der Einbrüche in Ludwigshafen in diesem Jahr zwar bislang nicht gestiegen. "Dies kann sich aber ganz schnell ändern. Zumal die Täter gerade in der dunklen Jahreszeit vermehrt unterwegs sind", warnt Polizeisprecherin Sandra Giertzsch vor voreiligen Schlussfolgerungen. In den nächsten Monaten wird deshalb die Kripo ihren Kampf gegen Einbrecher verstärken. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei waren gestern Nachmittag knapp 50 Beamte im Einsatz. An vier Hauptverkehrsstraßen in und um Ruchheim, das von Autobahnen umgeben ist, kontrollierten die Polizisten die Fahrzeuge.

Mobile Banden

Aus nachvollziehbarem Grund: "Die Einbrecher sind zumeist gut organisierte Gruppen, die mit Autos unterwegs sind. Sie suchen sich häufig Wohnviertel aus, die von den Autobahnabfahrten schnell erreichbar sind. Von dort können sie auch rasch flüchten", erläutert Kai Antes, Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, die Situation.

Ratschläge der Polizei Wer das Haus auch nur für kurze Zeit verlässt, sollte die Haustür unbedingt abschließen. Es reicht nicht aus, dass die Tür nur zugezogen wird. Gekippte Fenster sind offene Fenster, lautet die Erfahrung der Kripo. Hausschlüssel sollten niemals draußen versteckt werden. Die Polizei empfiehlt Zusatzsicherungen an Türen und Fenster und bietet eine Schwachstellenanalyse der Häuser oder Wohnungen an. Wer verreist oder längere Zeit nicht zu Hause ist, sollte dafür sorgen, dass Nachbarn einmal am Tag im Haus nach dem Rechten sehen. Wer verdächtige Plastikstreifen an Gartentoren oder Haustüren sieht, sollte die Polizei informieren. Gleiches gilt, wenn verdächtige Autos oder Kleinbusse im Wohngebiet beobachtet werden. Weitere Infos bei der Beratungsstelle des Präsidiums, Bismarckstraße 116, Tel 0621/963-11 51.

Ein Kontrollpunkt wurde deshalb am Kreisel L 524/L 527 aufgebaut, an dem sich die Straßen aus Ruchheim, Oggersheim und Maxdorf kreuzen. Hinter mannshohen Büschen hatten die Beamten ihre drei Mannschaftswagen geparkt.

Polizeikommissar Johannes Deffries winkte verdächtige Wagen etwa mit auswärtigen Kennzeichen oder technischen Mängeln heraus - auf eine Zufahrt zum Gewerbegebiet. Darunter war ein älterer Peugeot mit litauischem Kennzeichen, in dem vier Personen saßen. Das rechte Vorderlicht brannte nicht. Die Fahrerin konnte kaum Deutsch, bei der Verständigung half der Beifahrer.

Die Polizisten Katharina Haag und Tobias Bergdoll ließen sich Ausweise und Fahrzeugpapiere zeigen. Alles in Ordnung, auch beim Verbandskasten. "Wir machen Urlaub in Deutschland", erzählte ein Mann auf dem Rücksitz. Angesprochen auf das defekte Scheinwerferlicht reagierte er schnell: "Ich weiß es und habe gerade eine Birne im Supermarkt gekauft." Er fand sie vergraben zwischen Lebensmitteleinkäufen im Kofferraum und wechselte sie binnen einer Minute aus. Danach konnten die Litauer ihre Reise fortsetzen.

20 Autofahrer, so die Bilanz am Abend, erhielten indes ein Verwarnungsgeld, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt oder den Führerschein nicht dabei hatten. Bei 13 Fahrzeugen schrieben die Beamten eine Mängelliste. Auf Einbrecher sind sie indes bei ihren Kontrollen auch in der Fußgönheimer- und Mutterstadter Straße sowie auf der K 11 nicht gestoßen.

Viele Taten in der Dämmerung

Gleichwohl sind Kontrollen in den Nachmittagstunden nach Ansicht der Polizei sinnvoll. "Viele Einbrecher sind gerade in der Dämmerung unterwegs, wenn die Leute noch nicht zu Hause sind", erklärte Antes. Ruchheim sei bislang kein Einbruchsschwerpunkt gewesen - ganz anders als Fußgönheim. Auch in Oggersheim registrierte die Polizei eine Häufung von Fällen. In den vergangenen Tagen hatten Einbrecher etwa in Häusern in der Comenius- und Speyerer Straße Geld erbeutet. Auch Schmuck und Elektronikgeräte wie Laptops nehmen die Täter oft mit.

Während die Zahl der Einbrüche im Stadtgebiet von 2013 bis 2015 um 38 auf 287 gestiegen war, wurden in diesem Jahr laut Giertzsch bislang etwas weniger Delikte registriert. Als erfreulich wertete sie die Tatsache, dass die Zahl der gescheiterten Einbrüche auf 151 gestiegen ist. "Da zeigen offensichtlich unsere präventiven Maßnahmen etwas Wirkung. Auch hier werden wir unsere Aktionen noch verstärken."