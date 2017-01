Kartes soll Mandat holen

Dannstadt/Ludwigshafen. Der Applaus war lang: Torbjörn Kartes ist nun offiziell der Nachfolger von Maria Böhmer als Direktkandidat der CDU für die Bundestagswahl im Wahlkreis 207, der die Städte Ludwigshafen und Frankenthal sowie Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises umfasst. Am Samstagmittag wurde der Ludwigshafener in Dannstadt-Schauernheim nominiert. Alle 55 Delegierten stimmten für den 37-Jährigen, der seit zwei Jahren CDU-Fraktionsvorsitzender im Ludwigshafener Stadtrat ist. Die drei CDU-Kreisverbände hatten sich bereits im November auf Kartes als Kandidaten verständigt.

"Ich möchte die Interessen der Menschen aus Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis in Berlin vertreten. Ich will ihre starke Stimme werden", warb der gebürtige Freiburger, der seit seinem achten Lebensjahr in Ludwigshafen wohnt, für sich. Kartes machte 1998 Abitur am Carl-Bosch-Gymnasium. Nach dem Zivildienst als Rettungssanitäter absolvierte er ein Jurastudium in Mannheim, Göteborg und Heidelberg. Seit 2007 ist er Rechtsanwalt und als Bereichsleiter Personal bei den Technischen Werken Ludwigshafen tätig. In der Politik engagiert sich Kartes seit 20 Jahren. 1996 trat er in die Junge Union ein, seit 2001 ist er Mitglied in der CDU, seit 2009 im Ludwigshafener Stadtparlament.

Der ehemalige Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde des Theaters im Pfalzbau will sich im Bundestag unter anderem dafür einsetzen, dass in der kommenden Legislaturperiode keine neuen Schulden gemacht werden. Steuererhöhungen lehnt er genauso ab wie eine Verschärfung der Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer.

Kartes will auch Themen aus seinem Wahlkreis in Berlin zur Sprache bringen. In den nächsten Wochen wolle er viel herumreisen und gut zuhören. Anfang Mai will der neue CDU-Direktkandidat dann seine Wahlkreisthemen vorstellen. bol