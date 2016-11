Kerweumzug vor dem Aus

War der Maudacher Kerweumzug in diesem Jahr der letzte in der Stadt? Die Kosten dafür sind jedenfalls offenbar so sehr gestiegen, dass der Ortsbeirat um Hilfe rief. Ein von der SPD-Fraktion eingebrachter Antrag wurde einstimmig angenommen. Demnach soll die Verwaltung prüfen, wie die Kosten für die Organisation der Kerwe - insbesondere die Mietkosten für die Absperrung und Beschilderung des Zugweges - reduziert werden können.

Die Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge), die die Kerwe organisiert, habe immer größere Schwierigkeiten, den Zug zu stemmen, betonte Wolfgang Emig von der SPD. In diesem Jahr seien die Kosten für den Umzug um 1000 Euro gestiegen, weil wegen der Auflagen neue Schilder gekauft werden mussten. Die Sozialdemokraten fordern deshalb einen Zuschuss der Stadt und gelockerte Auflagen. "Eine Möglichkeit wäre eventuell, für Verkehrsschilder ein Ausleihsystem einzurichten, welches mehrere Stadtteile nutzen können", so Emig.

"Müssen uns juristisch absichern"

Auch die CDU-Fraktion hatte zur Zukunft des Umzugs eine Anfrage gestellt. Jürgen Schreiweis, der auch Vorsitzender der Arge ist, machte klar, dass die "Kosten um 4000 bis 5000 Euro nicht mehr zu stemmen sind". Er betonte, dass es keinen Umzug mehr geben werde, falls keine Änderungen in Aussicht gestellt würden.

Martin Graf, Leiter des städtischen Bereichs Öffentliche Ordnung, der zur Sitzung im Maudacher Schloss eingeladen worden war, verteidigte dagegen die Auflagen: "Wir müssen Sicherheit und Spaß abwägen, die Verwaltung muss sich eben juristisch absichern. Deshalb gibt es ein entsprechendes Konzept mit diesen Auflagen."

Graf betonte weiter, dass Maudach eigentlich ein unproblematischer Stadtbezirk sei. Nur zur Kerwe gebe es Probleme. Besonders im Festzelt würde es immer wieder zu Streitigkeiten und Schlägereien kommen. Graf kündigte daher für 2017 Eingangskontrollen und eine Höchstzahl für Kerwebesucher im Zelt an. Die Maudacher Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck erklärte, dass es bei der Kerwe "nur am Samstag" zu Vorfällen komme. Das liege auch daran, dass viele Nicht-Maudacher zur Kerwe kämen.

Weiter wurde über den Doppelhaushalt 2017/2018 beraten. Dabei sind in Maudach für das nächste Jahr Investitionen von 514 000 Euro vorgesehen. 2018 sind es 544 000 Euro. Joachim Kazi vom Gebäudemanagement kündigte Brandschutzarbeiten an der Alfred-Delp-Schule an. Es müssten Rettungswege ausgelegt und Außentreppen installiert werden. Das Konzept stehe, es fehle nur noch die Zustimmung für den Förderantrag über 400 000 Euro.

Die CDU-Fraktion fragte an, wann die Mängel an der neuen Bruchfesthalle beseitigt würden. Die Antwort der Verwaltung überraschte die Ratsmitglieder: Es gebe derzeit keine Mängel. Vielmehr seien die Arbeiten noch nicht beendet, da die Stadt mit der beauftragten Firma im Konflikt liege. Bis zur Frostperiode solle alles fertig sein. bol